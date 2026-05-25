Prof. Dr. Osman Bektaş’tan kritik deprem uyarısı: İki ili işaret edip '10 yıl boyunca sürecek' dedi

Prof. Dr. Osman Bektaş, Türkiye’nin farklı illerinde meydana gelen son depremlerin ardından yaptığı değerlendirmede 2 ile dikkat çekti. 6 Şubat sonrasında deprem sistemlerinin dinamik olduğunu hatırlatan Bektaş, sürekli yer değiştirdiğini vurguladı. Bektaş, "Bu 10 yıllık süreçte Malatya ve Adana baseni gibi çevre yapılar zamana bağlı olarak tetiklemeye devam edebilir. Bu derin süreç, asıl orkestra şefi olacak” sözleriyle uzun vadeli risklere işaret etti.

1 /5 Türkiye’de son günlerde yaşanan artçı depremler ve merkez üssü Adana ile Malatya olan sarsıntılar, 6 Şubat depremlerini yeniden gündeme taşıdı. Bölgede yaşanan hareketlilik kamuoyunda paniğe neden olurken, deprem uzmanlarından peş peşe değerlendirmeler geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş da 2 il için dikkat çeken uyarıda bulundu.

2 /5 Prof. Dr. Bektaş, 6 Şubat deprem çiftinin etkilerinin yalnızca yüzeydeki kırılmalarla sınırlı olmadığını vurguladı.

3 /5 "Enerji yayılmaya devam ediyor" Bektaş, “Yüzeydeki yıkım saniyeler sürdü ama sismik enerji yerin derinliklerindeki akışkan (viskoelastik) ortamda yayılmaya devam ediyor. Bu derin süreç, en az 10 yıl boyunca bölgedeki sismik faaliyetlerin asıl orkestra şefi olacak” dedi.

4 /5 Sürekli yer değiştiriyor Bektaş, Adana ve Malatya’da peş peşe yaşanan son sarsıntıların bu sürecin bir sonucu olduğunu belirterek, deprem sisteminin dinamik yapıda olduğunu ve sürekli yer değiştirdiğini söyledi. Uzman isim, bölgede stres dengesinin her gün yeniden oluştuğunu vurguladı.