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Cevdet Yılmaz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli bakana tepki: Hakikat zalimlerin korkulu rüyasıdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı hadsiz paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a tepki gösterdi. Katz'ın arsız ve edepsiz söylemlerinin yok hükmünde olduğunu belirten Yılmaz, ''Netanyahu yönetimi bu tavrıyla soykırım yapmaktan sanık sandalyesinde oturduğu gerçeğini örtemeyecektir. Hakikat zalimlerin korkulu rüyasıdır.'' ifadelerini kullandı.

01:32 - 27/04/2024 Cumartesi
AA
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına ilişkin, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik arsız ve edepsiz söylemi yok hükmündedir. Netanyahu yönetimi bu tavrıyla soykırım yapmaktan sanık sandalyesinde oturduğu gerçeğini örtemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşıma ilişkin açıklamada bulundu.

Katz'ın paylaşımına tepki gösteren Yılmaz, şunları kaydetti:

"İsrail Dışişleri Bakanı'nın Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik arsız ve edepsiz söylemi yok hükmündedir. Netanyahu yönetimi bu tavrıyla soykırım yapmaktan sanık sandalyesinde oturduğu gerçeğini örtemeyecektir. Uluslararası kurumlar işlevsiz, kimi yönetimler kayıtsız kalsa da, işlenen insanlık suçları mahkemelerde olduğu gibi insanlık vicdanında ve tarih önünde de yargılanmaktadır. Hakikat zalimlerin korkulu rüyasıdır.

Sayın Cumhurbaşkanı'mız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hakikati en güçlü şekilde zalimlerin yüzüne haykırmaya, doğruları savunmaya ve mazlumların sesi olmaya devam edecektir."


#Cevdet Yılmaz
#İsrail
#Yisrael Katz
#Recep Tayyip Erdoğan
39 dakika önce
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