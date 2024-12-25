Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kazakistan'da düşen uçakta hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Havayollarına ait yolcu uçağının Kazakistan'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Cevdet Yılmaz mesajında; "Dost ve kardeş ülkeler Azerbaycan ve Kazakistan'a başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Havayollarına ait yolcu uçağının Kazakistan'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Cevdet Yılmaz'dan uçak kazası için taziye mesajı: Azerbaycan ve Kazakistan'a başsağlığı diliyorum
Gündem / Politika
25 Aralık, Çarşamba
Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında,
"Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Dost ve kardeş ülkeler Azerbaycan ve Kazakistan'a başsağlığı diliyorum."
ifadelerini kullandı.
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