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ANKARA

Çevre dostu adalet

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün talimatıyla çevreci adalet kapsamında adalet ormanlarının oluşturulması, e-adalet, sıfır atık gibi önemli projeler hayata geçti.

Osman Özgan Yeni Şafak
Son 3 yılda 2 milyon 650 bin fidan dikimi ile 3.5 milyon ağacın bakımı gerçekleştirildi.
Son 3 yılda 2 milyon 650 bin fidan dikimi ile 3.5 milyon ağacın bakımı gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün talimatıyla çevreci adalet kapsamında adalet ormanlarının oluşturulması, e-adalet, sıfır atık gibi önemli projeler hayata geçti. Bakanlık, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen çevreci uygulamaları paylaştı.

3 YILDA 2.6 MİLYON FİDAN

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı daha yeşil bir Türkiye için önemli çalışmalar yaptı. Bu kapsamda, son 3 yılda 2 milyon 650 bin fidan dikimi ile 3.5 milyon ağacın bakımı gerçekleştirildi. Yine Türkiye geneli 343 adalet ormanı oluşturuldu. E-tebligat uygulaması 1 Ocak 2019’da başladı. O tarihten bu yana 26 milyondan fazla elektronik tebligat gönderildi. Bu sayede 325 milyon 467 bin lira ve 915 ton kağıt tasarrufu sağlandı.

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