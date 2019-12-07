CHP 4,5 milyonu çürümeye terk etti

Belediye başkanı seçilen AK Partili Cüneyt Yüksel, ilk iş olarak şehrin değişik yerlerindeki belediyeye ait depolarda inceleme başlattı. İncelemede yüzlerce kayıt dışı yağlı boya tablo ve heykelcik tespit edildi. CHP yönetiminin depolarda çürümeye terk ettiği yüzlerce sanat eserinin yaklaşık 4,5 milyon lira değerinde olduğu belirlendi. Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sanatçıların emeklerini çürümeye terk etmek yerine müzayede usulüyle satışa çıkarma kararı aldıklarını söyledi.

Sanata ve sanatçıya verilen değerin depolarda çürümeye terk edilen tablolar olamayacağını ifade ettiklerini belirten Yüksel, “Sanat eserlerini bir katalog halinde getirelim. Sanatçıların zaman ve emek harcayarak yaptıkları bu eserleri beğenenler satın alsın, duvarlarında mekanlarında yaşatsın istedik” diye konuştu.

PARA HEYKELE AKTI

İlçe yaşayan 200 bin kişinin yol, yeşil alan, sosyal alan ve benzeri bir çok öncelikli ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Yüksel, “Sanata destek adı altında birilerini zengin edecek bir bütçemiz ve halimiz yok. Geçmiş dönemde görev yapan belediye başkanını defalarca uyarmıştık. Bu kadar resim ve heykeli ne yapıyorsunuz, nereye koyuyorsunuz diye. Göreve geldikten sonra gördük ki, yaklaşık 4,5 milyon liralık devasa bir bedel, çürümeye terk edilmiş tablo resim ve heykellere harcanmış” dedi.