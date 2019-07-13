Gündem CHP fabrika ayarlarına döndü
İSTANBUL

CHP fabrika ayarlarına döndü

Kartal’ın Soğanlık Mahallesi’nde kamu arazisine cami yapma girişimi, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin engeline takıldı. AK Parti İBB Kartal Meclis Üyesi Nizamettin Altıntaş, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ndan geçen cami teklifinin CHP Grubu tarafından onaylanmadığını ve eylül ayına ertelenerek engellendiğini söyledi.

Fatih Özer Yeni Şafak
İBB Meclisi, Başkan Ekrem İmamoğlu yönetiminde önceki gün toplanmıştı.
İBB Meclisi, Başkan Ekrem İmamoğlu yönetiminde önceki gün toplanmıştı.

Kartal’ın Soğanlık Mahallesi’ndeki cami ihtiyacının giderilmesi için kamu alanı olan 10377 ada, 362 parsele ibadethane yapılmak için İBB AK Parti grubu harekete geçti. Konu, 31 Mart yerel seçimlerinden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis gündemine getirildi. Yapılan oylamanın ardından teklif, İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na sevk edildi. Komisyonun yapmış olduğu inceleme ve değerlendirmenin ardından kamuya ait arazinin 3 bin 600 metrekarelik alanına cami yapılması oy birliğiyle uygun görüldü. Ancak CHP grubu caminin yapımına engel olduğu ortaya çıktı. AK Parti İBB Kartal Meclis Üyesi Nizamettin Altıntaş, “Komisyondan geçmesine rağmen CHP yönetimi cami yapımına karşı çıktı. Konunun Eylül ayında yeniden görüşülmesini istedi. Bu açıkça bir engeldir” dedi.

CHP’DEN YENİ CAMİ ENGELİ

Bölge halkının talepli doğrultusunda böyle bir adımın atıldığını söyleyen AK Parti İBB Kartal Meclis Üyesi Nizamettin Altıntaş, “Kartal’ın Soğanlık Mahallesi’nde vatandaşlar cami sıkıntısı yaşıyorlar. İbadetlerini yerine getirebilmeleri için çok uzak mesafelere gitmek zorunda kalıyor. Yapılan incelemede belirlenen arazinin kamumalı olduğu, yer ve plan olarak da uygun bir konumda yer aldığı belirlendi. Buradaki asıl konu Kartal’da kamuya ait bir araziye yapılacak cami inşaatının CHP yönetimi tarafından engel olunmak istenmesidir. Bulunan arazinin tamamı değil 3 bin 600 metrekarelik bir kısmı cami için tahsis edilecek. Geriye kalan arazi ise idari tesis alanı olarak kullanılmaya devam edilecek. Konu Eylül ayında yeniden gündeme getirilecek” ifadelerini kullandı.

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VATANDAŞ TALEP ETTİ

Altıntaş, ne kadar engel olurlarsa olsunlar İBB Meclis çoğunluğunun AK Parti Grubun’dan olduğunu ve Kartal’ın Soğanlık Mahallesi’ne cami inşaatının başlayacağını duyurdu. Altuntaş, “CHP fabrika ayarlarına geri dönmeye başlamıştır. Burada söz konusu olan halkın talepleri doğrultusunda bir cami inşaatının başlanmak istenmesidir. Komisyondan geçmesine rağmen sürenin uzatılmaya çalışılmasına anlam veremiyoruz” şeklinde konuştu.

KOMİSYONDAN GEÇTİ CHP’YE TAKILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun hazırladığı raporun değerlendirme kısmında “Dini tesis alanı ihtiyacının giderilmesi amacıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca gerekli plan çalışmasının başlatılması için hususunda Başkanlık oluru alınmıştır” denildi. Komisyon görüşü kısmında ise “10377 ada 362 parselin bir kısmına ilişkin İmar Plan ve Uygulama İmar Plan değişikliği teklifleri incelenmiş olup donatıdan donatıya dönüşümü taşıdığından komisyonumuzca uygun görülmüştür” ibaresine yer verildi.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun hazırladığı raporun değerlendirme kısmında “Dini tesis alanı ihtiyacının giderilmesi amacıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca gerekli plan çalışmasının başlatılması için hususunda Başkanlık oluru alınmıştır” denildi. CHP Grubu, buna rağmen teklifi onaylamamayı tercih etti.

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