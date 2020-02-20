Gündem CHP Furkanın hayatını kararttı
İSTANBUL

CHP Furkan’ın hayatını kararttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışırken CHP’li yönetim tarafından işten çıkartılan Muhammet Furkan Doğan’ın hayatı karardı. İBB önündeki hak mücadelesine giderken trafik kazası geçiren Doğan’ın kafatası çatladı, şah damarı yırtıldı.

Fatih Özer Yeni Şafak
İBB önünde hakkını aramaya giderken trafik kazası geçiren Muhammet Furkan Doğan ağır yaralandı.
İBB önünde hakkını aramaya giderken trafik kazası geçiren Muhammet Furkan Doğan ağır yaralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu göreve gelir gelmez işçi kıyımı yaptı. Yaklaşık 7 bin kişiyi işten çıkartan CHP’li İmamoğlu 27 yaşındaki Muhammet Furkan Doğan’ın da iş akdine son verdi. İşten çıkartıldığı Ağustos ayından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde hak arayışına katılan Doğan, 2 hafta önce eyleme gitmek için yola çıktı. Trafik kazası geçiren Doğan ağır yaralandı. Şah damarı yırtılan Doğan’ın kafatasında da çatlaklar oluştu. Bir gözünü kaybeden Doğan yaşam mücadelesi veriyor. Doğan’ın nöbete gitmediği zamanlar boya yaparak geçimini sağladığını söyleyen ağabeyi Rasim Doğan, “Kardeşim o gün halamın evini boyuyordu. İş çıkışı benim yanıma uğradı. Oturduk beraber çay içtik, biraz sohbet ettik. Birkaç saat sonra ‘Abi ben kalkayım artık’ dedi. Nereye gidiyorsun deyince ‘Abi İBB’nin önüne gideceğim’ cevabını verdi. Bugün gitmesen olmaz mı deyince ‘Olmaz, orada bulunan abilerimi yalnız bırakamam’ ifadesini kullandı” dedi.

Muhammet Furkan Doğan

YAŞAMASI MUCİZE

Furkan’ın o gece nöbete gitmemesi için ikna etmeye çalıştığını söyleyen Rasim Doğan, “Kardeşime, sevdiğin dizi var, tatlı var gitme dedim. Yine de ikna edemedim. Motoruna binerek Fatih istikametinden İBB’nin önüne gitmek için yola çıktı. Daha sonra polis ekiplerinden öğreniyoruz ki, Furkan giderken bir araç önüne kırmış ve kardeşimin motoru savrulmuş. Çarpışmanın etkisiyle, Furkan başını bariyerlere vuruyor. Kafasında kask olmasına rağmen ciddi bir darbe almış. Oradan geçen kişiler hemen hastaneye kaldırmışlar. Yapılan ilk incelemede kardeşimin kafatasının çatlak olduğu için yaşaması zor olduğu söylendi” dedi. İlk ameliyatının 5.5 saat sürdüğünü ifade eden Doğan, “Kardeşimin kafatasının bir bölümü alındı. Doktorlar yaşamasını mucize olarak gördü” şeklinde konuştu.

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