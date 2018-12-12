CHP-HDP ittifakında Öcalan’a alkış tutuldu

“İmralı’ya selam olsun Öcalan’a selam olsun” diyen HDP’li Sezai Temelli, CHP’li misafirler tarafından da alkışlandı.

Parti yönetimleri arasında ittifak görüşmelerinde pazarlıklara son şekilleri verilirken HDP ve CHP tabanı samimiyeti ilerletti. Saha ittifakın ilk görüntüsü İstanbul’dan geldi.

HER YERDE YAN YANA

HDP’nin Sancaktepe İlçe kongresine CHP’li Sancaktepe Meclis Grup Başkan Vekili ve meclis üyesi Soner İkitemur, CHP Sancaktepe Belediye Başkan Aday Adayı Özgen Nama ve CHP'li yöneticiler yer aldı.

BİRLİKTELİK ÇAĞRISI

Toplantının diğer katılımcıları ile kendini ‘Cumartesi Anneleri’ alarak adlandıran kadınlar ve Türkiye İşçi Partisi temsilcileri oldu. Toplantıya katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de yaklaşan yerel seçimlere değinerek ittifak vurgusu yaptı.

YETER Kİ CUMHUR İTTİFAKI OLMASIN!

Temelli, “Şimdi aramızdaki farklılıklar üzerinden siyaset yapma zamanı değil. Şimdi farklılıklarımızdan güç alıp bu zulüm iktidarına karşı ortak mücadeleyi hayata geçirme zamanıdır. Eğer tek başımıza iktidara gelemiyorsak bu Cumhur İttifakı diye kendini ortaya koyan tek adam anlayışından kurtulmak için Türkiye’nin her yerinde demokrasiden yana olan her güce omuz vereceğiz, destek vereceğiz. Türkiye’yi bu kayyumcu zihniyetten kurtaracağız” dedi.

İMRALI’YA GÖNDERME

Temelli konuşmasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ı da andı. Temelli, “Bizim bir fikriyatımız var, İmralı’ya selam olsun Öcalan'a selam olsun" dedi. Temelli’nin konuşmasının CHP’li misafirler tarafından da alkışlanması dikkat çekti.

GÜNDEM Saldırıya geçtiler