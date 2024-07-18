CHP Kadın Kolları’nda da üçlü yarış

Sokak hayvanlarıyla ilgili tasarı Meclis’e sunulurken MASAK'ın ilgili bakanlıklara gönderdiği rapor ‘sokak köpeği’ sorununu büyüten mama lobisini deşifre ediyor. Rapora göre lobi 4 ayaklı: ‘Hayvanseverlik’ adı altında kurulan STK’lar, mama üreten bazı firmalar, mama ve hayvan satan petshoplar, veterinerlik şirketleri... ‘STK’lar ile mama üreten/satanlar aynı kişiler. ‘Bağış’ olarak toplanan yüz milyonlarca lira da şirket kasalarına gidiyor.