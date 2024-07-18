CHP Kadın Kolları’nda da üçlü yarış

CHP tartışmalı bir kongreye daha gidiyor. Kadın Kolları Genel Başkanlığı için 4 Ağustos’ta yapılacak kongrede 3 farklı adayın yarışması bekleniyor. Genel Başkan Özgür Özel, değişimin tüm kademelere yayılmasını istiyor. Aylin Nazlıaka ile kadın kollarının pasif kaldığını düşünen Özel, kurultayda Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’yı destekliyor. Özel kadın kollarında uzun süredir, bir milletvekilinin başkan olmadığını bu nedenle mevcut milletvekilleirnden birinin başkan olması gerektiğini düşünüyor.
KILIÇDAROĞLU NAZLIAKA’CI
Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı ise mevcut Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka. Nazlıaka, Kılıçdaroğlu’na yakın olsa da parti içindeki dengeleri göz etmeye çalışıyor. Delege gücü açısından mevcut başkan Nazlıaka’nın önde olduğu konuşuluyor. Nazlıaka, kurultay sürecinde değişimden yana davranmayıp önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemişti.
İMAMOĞLU’NUN DESTEĞİ KIR'DAN YANA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır’a destek veriyor. Kır, İstanbul’da İl Kadın Kolları Başkanı gibi davranıyor. İmamoğlu ile yakın temasta bulunan Kır’ın kurultayda İmamoğlu kanadının desteğini alacak.