Gündem CHP, SP ve İYİ Parti sessiz
POLİTİKA

CHP, SP ve İYİ Parti sessiz

Muhalefet partileri ve sözde kadın haklarını savunan sivil toplum kuruluşları, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin terbiye sınırlarını aşan ifadelerine sessiz kaldı. Ekrem İmamoğlu tarafından İBB Genel Sekreterliğine atanan Şişli’nin İSMEK’in kadın yöneticilerine sistematik mobing uyguladığını Yeni Şafak ortaya çıkardı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Tacize uğrayan kadın yöneticiler cuma günü savcılığa başvurmuştu.
Tacize uğrayan kadın yöneticiler cuma günü savcılığa başvurmuştu.

Yeni Şafak, Meltem Şişli’nin “Bunları akşam itfaiyecilerle buluşturun”, “Bu iş başörtüsüyle yapılamaz” ve “İcabınıza bakacağım” gibi tacizlerini ‘Ahlaksız kadın’ başlığı ile gündeme taşıdı. Haberin ardından Türkiye ayağa kalktı.

TÜRKİYE AYAĞA KALKTI

  • İSMEK’in kadın yöneticileri suç duyurusunda bulunup skandalı yargıya taşıdı, AK Parti ve MHP ahlaksızlığa sert tepki gösterdi. Sosyal medyada da vatandaşlar 100 bini aşkın mesajla tepkisini dile getirdi. Ancak CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi (SP), Türkiye’yi ayağa kaldıran skandalı görmezden geldi. Aradan 5 gün geçmesine rağmen bu partilerden basına ve haber ajanslarına yansıyan bir açıklama gelmedi. Her fırsatta hükümetini kadın haklarını görmezden gelmekle suçlayan CHP, kadın hareketi olduğunu iddia eden İYİ Parti ve muhafazakar değerleri savunduğunu öne süren SP, sessiz kalarak basına yargıya taşınan terbiyesizliği adeta destekledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da günler sonra konuyla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu konuyla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

İcabınıza bakacağım
GÜNDEM
İcabınıza bakacağım
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CHP, SP ve İYİ Parti sessiz

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