Gündem CHPde akraba atamaları devam
ARDAHAN

CHP’de akraba atamaları devam

CHP’de akraba kodrolaşmaları hız kesmiyor. Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, oğlu Özgür Taştan’ı ve Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Ocak’ı işe aldı. CHP Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de Gen. Bşk. Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun yeğeni Onur Alptekin’i Özel Kalemi yaptı. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise kendisini HATSU’ya başkan atadı.

Fatih Özer Yeni Şafak
CHP Genel Merkez Binası
CHP Genel Merkez Binası

CHP’de akraba kodrolaşmasının ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de Ardahan, Antalya ve Hatay’dan benzer haberler geldi. Ardahan’da CHP’li Başkan Faruk Demir’in, CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan oğlu Özgür Taştan ve CHP Ardahan İl Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Ocak’ı belediyede işe aldığı ortaya çıktı. Ardahan Belediyesi’ndeki CHP kıyağını işten çıkartılan İslam Bozkurt, Yeni Şafak’a anlattı. Bozkurt, “Belediye iştiraki olan ARBEL firmasında 3 yıl müdürlük görevi yaptım. CHP’li Başkan Demir göreve gelir gelmez beni işten çıkardı. Yerime ise Ardahan Belediyesi CHP Meclis Üyesi adayı Şefik Alpaslan’ı getirdi” ifadelerini kullandı.

Faruk Demir

KAPISINDA 6 SAAT BEKLETTİ

CHP’li Ardahan Belediye Başkanı Demir yönetiminin personele uyguladığı mobbing baskıları anlatan İslam Bozkurt, baskılar ve sürgünlerin ardından personel çalışamaz hale geldiğini söyledi. CHP’li Başkan Demir’in 22 Nisan günü kendisin görevden aldığını 24 Nisan’da ise işine son verdiğini ifade eden Bozkurt, “ Birim müdürlerinden 6’sının yerlerini değiştirildi. İşten çıkarmadan önce beni konuşmak için yanına çağırdı. Odasına gittiğimde ise beni içeri almayarak kapısında 6 saat bekletti. Daha sonra görüşmeyeceğini söyledi ve beni gönderdi. Ertesi gün yeniden çağırarak bu sefer de 2 saat daha kapısında bekletti” şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİ DANIŞMAN YAPTI

İslam Bozkurt

Bozkurt, CHP’li Demir’in her fırsatta borç konusunu açtığını ancak kendisinin harcama yapmaktan kaçınmadığı söyledi. İslam Bozkurt, “Başkan Demir yönetime gelir gelmez kendisine 7 danışman atadı. Bu danışmanlar arasında Ardahan Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Kamu Yönetimi öğrencisi Selahattin Partlak da var. Ardahan’da istihdam sorunu olmasına rağmen Partlak’ın Zonguldaklı olduğunu öğrendik. Yaptığımız incelemede Partlak’ın üniversite ile CHP arasında köprü görevi gördüğünü öğrendik” dedi.

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MOBBİNG UYGULADI

Belediyede çalışan arkadaşlarının mobbing baskıya maruz bırakıldığını ifade eden Bozkurt, “İmkan bulsalar belediyede çalışan arkadaşlarımız konum değiştirecek. Aylardır bu baskıların sonu gelmedi. Baskılar hr geçen gün artarak sürdü. Personeli sürgüne göndererek kendilerinin istifa etmelerini istiyor. İstifa etmeyen personel ise farklı yere sürgün ediyor ” şeklinde konuştu.

Erdoğdu’nun yeğenine kıyak

Semih Esen
  • CHP’li belediyelerdeki işçi kıyağı Antalya’nın Konyaaltı Belediyesi’nde de yapıldığı öğrenildi. CHP’li Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun yeğeni Onur Alptekin’i Özel Kalemi olarak işe aldı. Yine CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Onur Duruk, Antalya iştirak şirketlerinden Ekdağ A.Ş.’de yönetim kurulu göreve başladı. Antalya’nın İbradı Belediye Başkanı CHP’li Serkan Küçükkuru, belediye şirketinin başına kardeşi Serap Küçükkuru’yu getirdi.
  • Serkan Küçükkuru
  • HEM BAŞKAN HEM MÜDÜR
  • CHP’li Küçükkuru, kendisine yerel seçimde DSP’den aday olarak rakip olan belediye çalışanı Mustafa Kozanoğlu’nu Elmalı ilçesine 6 ay süreyle sürgüne gönderdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Lütfü Savaş’ın da kendisini belediyeye bağlı HATSU şirketinin yönetim kurulu başkanlığına getirdi. CHP’li Savaş, bununla da yetinmedi, kardeşi Metin Savaş’ı HATSU’da özel kalem müdürü yaptı. CHP’li Lütfü Savaş, küçük kardeşini de unutmadı. Mehmet Savaş’ı Fen İşleri Müdürlüğü’nde saha şefi olarak görevlendirdi.
  • 7 ŞİRKETTEN MAAŞ
  • Tekirdağ Belediye Başkanı CHP’li Kadir Albayrak’da diğer CHP’li yöneticilerin izinden gitti. Tekirdağ Belediyesin bünyesinde faaliyet gösteren Teski Personel A.Ş. ile Büyükşehir Personel A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanı oldu. Otopark Ulaşım, Tekir Ağaç, Tekirdağ Birlik Yem, Çevre ve Beldekent Yönetim A.Ş.’de ise yönetim kurulu üyesi olarak kendini görevlendirdi.

Akraba şirketi
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