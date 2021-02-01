Gündem CHPde İnce depremi Yalova teşkilatından 350 kişi istifa etti
YALOVA

CHP'de İnce depremi: Yalova teşkilatından 350 kişi istifa etti

CHP'de İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Milletvekili Özcan Özel ile başlayan istifa dalgası sürüyor. Parti kurma çalışmalarını sürdüren eski CHP vekili Muharrem İnce'nin kısa süre içinde parti üyeliğinden istifa edeceğini açıklamasının ardından, CHP Yalova teşkilatından 350 kişi istifa etti.

Haber Merkezi Diğer
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Memleket Hareketi'ni başlatan ve parti kurma çalışmalarını sürdüren CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, "Biz tüzüğümüzü hazırladık, üyelerle genel başkan seçiminden tutun yakında hepsini açıklayacağım. Programımız üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda yüzde 90 oranında programda tamam. Onları yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Bende çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim" açıklamasında bulunmuştu.

  • İnce'nin bu sözlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yalova teşkilatından 350 kişi istifa etti. İstifa edenlerin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçmesi bekleniyor.

İstifalar Kılıçdaroğlu'na gönderilen mektupla başladı

CHP içinde yaşanan "Muharrem İnce" hareketliliği ilk olarak mektup tartışması ile gün yüzüne çıkmıştı. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki mektubu göndermişti.

CHP'li 3 vekil istifasını açıklamıştı

Mektup gerginliğinin üzerine İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Milletvekili Özcan Özel TBMM’de ortak basın toplantısı düzenleyip istifalarını açıklamıştı. Muharrem İnce'nin 3 ismin de kendi partisine katılacağını duyurmuştu.

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