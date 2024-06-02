CHP’de kadın ve gençlik değişimi

Aylin Nazlıaka ve ekibinin çalışmalarında aktif olmaması nedeniyle kadın kademesinde değişim olması planlanıyor. Partide değişim yaşanacak bir diğer organ ise Gençlik Kolları. Mevcut başkan Gençosman Killik ise 30 yaş sınırından dolayı değişecek. Killik’in yerine İmamoğlu’na yakın bir ismin gelmesi bekleniyor. Adı Gençlik Kolları için geçen ve sürecin başından itibaren değişimcilerden yana olan Cem Aydın’a PM üyesi olması sebebiyle sıcak bakılmıyor.