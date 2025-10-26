CHP’de yeni ihraçlar yolda: İlk iş çatlak sesleri kesmek

Şaibeli kurultay davasında iptal talebinin reddedilmesiyle nefes alan CHP’de Genel Merkez 39’uncu Olağan Kurultay’a kadar parti içindeki çatlak sesleri kesme yoluna gidecek.
Genel Merkez çevrelerinde parti içi disiplinin yeniden sağlanması yönünde mesajlar öne çıkarken, mahkeme kararının kurultaya kadar CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e zaman kazandırdığı ifade ediliyor. CHP kulislerinde, Genel Merkez’in bundan sonraki süreçte örgütlerde ve meclis grubunda disiplin vurgusunu artıracağı konuşuluyor. Özel’e yakın bir milletvekili, parti içi muhalefete yönelik “Bu karardan sonra partimizde ilk iş çatlak sesleri temizlemektir. Bazı ihraçlar oldu, bundan sonra da ihraçlar gelecek” mesajını verdi.
ÖZEL’E KARŞI ADAY HAZIRLIĞI
Mutlak butlana ret kararından sonra eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ise sessizliğini koruyor. Kılıçdaroğlu’nun öncülük ettiği muhalif kanadın, 28-30 Kasım’da yapılacak 39’uncu Olağan Kurultay’a kadar sessiz ama planlı bir çalışma yürüteceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu cephesinin kurultayda Özel’e karşı aday çıkarma hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.