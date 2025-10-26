CHP’de yeni ihraçlar yolda: İlk iş çatlak sesleri kesmek

Genel Merkez çevrelerinde parti içi disiplinin yeniden sağlanması yönünde mesajlar öne çıkarken, mahkeme kararının kurultaya kadar CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e zaman kazandırdığı ifade ediliyor. CHP kulislerinde, Genel Merkez’in bundan sonraki süreçte örgütlerde ve meclis grubunda disiplin vurgusunu artıracağı konuşuluyor. Özel’e yakın bir milletvekili, parti içi muhalefete yönelik “Bu karardan sonra partimizde ilk iş çatlak sesleri temizlemektir. Bazı ihraçlar oldu, bundan sonra da ihraçlar gelecek” mesajını verdi.