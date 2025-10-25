CHP'den istifa eden Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım: AK Parti'ye geçme niyetim var

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım
Antalya’nın Aksu ilçesinde geçtiğimiz yerel seçimlerde CHP'den belediye başkanı seçilen İsa Yıldırım, geçtiğimiz ay partisinden istifa etmişti. Yıldırım, yaptığı son açıklamada AK Parti’ye katılma niyetinde olduğunu dile getirdi. Amacının Aksu'ya hizmet etmek olduğunu söyleyen Yıldırım ayrıca "Belediye başkanı devletle savaşmaz" diyerek CHP yönetimini devlet kurumlarıyla çatışmakla suçladı.
Antalya'nın Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, ilçe başkanıyla yaşadığı sorunlar yüzünden geçtiğimiz ay CHP'den istifa etmişti.
Bağımsız olarak görevini sürdüren Yıldırım, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun ilçede yenilenme çalışmaları devam eden Aksu Aile Sağlığı Merkezi ziyaretine katıldı. Ziyaretin ardından gazetecilerin
“AK Parti’ye geçeceğiniz konuşuluyor?”
sorusuna Yıldırım, “Geçmeye niyetim var” yanıtını verdi.
- Yıldırım, hem yerel teşkilat hem de genel merkez düzeyinde AK Parti yöneticileriyle görüşmelerin sürdüğünü belirterek,“Benim tek gayem Aksu’ya hizmet etmek. Bunu hangi siyasi çatı altında daha verimli yapabileceksem orada olurum”dedi.
'Belediye başkanı devletle savaşmaz'
'Belediye başkanı devletle savaşmaz'
Yıldırım ayrıca CHP'yi Atatürk, cumhuriyet ve demokrasiden uzaklaşmakla eleştirdi.
Amacının Aksu'ya hizmet etmek olduğunu söyleyen Yıldırım,
"Belediye başkanı devletle savaşmaz"
diyerek CHP yönetimini devlet kurumlarıyla çatışmakla suçladı.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti'ye geçiş için hiçbir şartı olmadığını vurgulayan Yıldırım,
"Tek amacımız Aksu'nun sorunlarını çözmek"
dedi.
- Ayrıca, Muhittin Böcek'i başarısızlıkla eleştirip Menderes Türel'in hizmetlerini övdü.
#Antalya
#Aksu
#İsa Yıldırım
#AK Parti
#CHP