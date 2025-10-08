Gündeme bomba gibi düşen iddia: Üç milletvekili AK Parti'ye katılacak

Yeni Şafak
Temmuz ayında Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin'in AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. Üçüncü ismin kim olduğu ise henüz öğrenilemedi.

Üç bağımsız milletvekilinin AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının ilk grup toplantısını bugün parti genel merkezinde kapalı gerçekleştirecek. Bağımsız üç milletvekilinin genel merkezde gerçekleşen toplantıda mı yoksa daha sonra mı AK Parti'ye katılacağı netlik kazanmazken, aynı gün bazı belediye başkanlarının da yine partiye katılabileceği söyleniyor.


ÜÇÜNCÜ ADAYIN İSMİ AÇIKLANMADI

AK Parti'ye katılacağı öne sürülen milletvekillerinin temmuz ayında Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin'in olabileceği belirtildi. Sözcü'nün haberine göre üçüncü ismin kim olduğu ise bilinmiyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "2026 yılı reform yılımız olacak." açıklamalarıyla pek çok düzenlemenin de bu çerçevede Meclis'e gelmesi planlanıyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kapsamda milletvekillerine bu dönemin önemine vurgu yapması bekleniyor. AK Parti'nin uzun süredir çalıştığı ve aralarında yasal düzenleme, idari düzenleme gibi 192 başlıktan oluşan reform başlıklarını da milletvekillerine duyuracağı belirtiliyor.



