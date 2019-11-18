CHP’li başkandan 2,5 milyonluk kıyak

31 Mart mahalli seçimlerinde CHP’nin Avcılar Belediye Başkan Aday Adayı Bahattin Erdoğan, seçim yarışında adaylığı CHP’li Turan Hançerli’ye kaptırdı.CHP’nin Avcılar adayı olarak gösterdiği Turan Hançerli Avcılar’da yönetimi devraldı. CHP’li Başkan Hançerli, göreve gelir gelmez CHP’li rakibini unutmadı. Ağustos ayında Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü “Avcılar İlçesi Sınırları İçerisinde Katı Atıkların Toplanması ve Nakli ile Kent Temizliği Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Çalıştırılması İşi” ihalesine çıktı. Milyonluk temizlik ihalesinin adresi CHP’li aday adayı Bahattin Erdoğan’ın şirketi oldu.
PARTİ İÇİ RANT
- Avcılar’ın CHP’li Belediye Başkanı Turan Hançerli parti içi rakibini masaya davet ederek, pazarlık sonucu çöp ihalesini CHP’li Bahattin Erdoğan’a ait “Erdoğanlar Temizlik Peyzaj Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ” firmasına verdi. 1 Ekim 2019 tarihinden 30 Kasım 2019 tarihleri arasını kapsayan 2 aylık süreli “Avcılar İlçesi Sınırları İçerisinde Katı Atıkların Toplanması ve Nakli ile Kent Temizliği Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Çalıştırılması İşi” ihalesi için CHP’li Bahattin Erdoğan’a ait şirkete 2 milyon 592 bin lira ödeme yapıldı.