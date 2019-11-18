CHP’li başkandan 2,5 milyonluk kıyak

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Ara tatil için her ilde etkinlik

Bu yıl ilk kez uygulanan bir haftalık ara tatil için MEB, 81 ilde çeşitli etkinlik planları hazırladı. Bunlar arasında satranç kursundan zeka oyunları turnuvasına, güreşten müze ziyaretlerine kadar birçok faaliyet yer alıyor. Etkinlik listesine, “aratatil.meb.gov.tr” internet adresinden ulaşılabilecek. Ara tatil 22 Kasım’da bitecek.