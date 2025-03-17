CHP'li başkanlar Bakan Kurum'a teşekkür etti: 'Çok büyük destek verdiniz'

"Biz milletimize bu yıl içerisinde bu işleri bitireceğimizin sözünü verdik. Temennimiz, yılsonuna kadar da Maraş'ta inşaatlarımızı aynı hız ve motivasyonla götürerek, vatandaşlarımıza sözümüzü tutmak olacak. Geçen yılsonu itibariyle hepsinin ihalesini ve inşaatlarını başlattık. İnşallah, haziran ve temmuzdan sonra meyvelerini almaya başlayacağız"