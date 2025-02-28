Hediye çeki ile depremzedelerin bilgilerini ele geçirdiler

Kahramanmaraş'ta depremzedeleri kirli emellerine alet eden sekiz kişi yakalandı. Şahısların hediye çeki dağıttıkları 260 depremzedenin kimlik bilgilerini ele geçirip adlarına hesap açtığı ve bu hesapları yasa dışı bahis sitelerinde kullanarak 200 milyon liralık işlem yaptığı tespit edildi.
Sahtekarlığı polise yapılan şikayet ortaya çıkardı
Depremzedeler üzerinden kirli emel
Şikayetçilerin depremzedeler olduğunu belirleyen özel ekip, yaptığı araştırmada konteyner kentlerde 1000'er liralık hediye çeki dağıtıldığını, çekleri dağıtanların kayıt alma bahanesiyle depremzedelerin tüm kimlik bilgilerini alıp, hayırsever kişiye gönderilmesi için de fotoğraf ve görüntülerini çektiğini tespit etti. Kimlik bilgileri ile 260 depremzede adına açılan hesapları inceleyen özel ekip, hesapların yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığını ve toplamda 200 milyon liralık para transferinin gerçekleştiğini belirledi.
Sekiz kişi yakalandı
10 aylık çalışma sonunda kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 8 kişi, Kahramanmaraş, Adana, Artvin ve Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda birçok dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.