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Hediye çeki ile depremzedelerin bilgilerini ele geçirdiler

Hediye çeki ile depremzedelerin bilgilerini ele geçirdiler

19:2128/02/2025, Cuma
G: 28/02/2025, Cuma
DHA
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Kahramanmaraş'ta hediye çeki ile depremzedelerin bilgilerini ele geçirip hesap açarak yasa dışı bahiste kullandılar.
Kahramanmaraş'ta hediye çeki ile depremzedelerin bilgilerini ele geçirip hesap açarak yasa dışı bahiste kullandılar.

Kahramanmaraş'ta depremzedeleri kirli emellerine alet eden sekiz kişi yakalandı. Şahısların hediye çeki dağıttıkları 260 depremzedenin kimlik bilgilerini ele geçirip adlarına hesap açtığı ve bu hesapları yasa dışı bahis sitelerinde kullanarak 200 milyon liralık işlem yaptığı tespit edildi.

Kahramanmaraş
'ta
hediye çeki
dağıttıkları 260 depremzedenin kimlik bilgilerini ele geçirip adlarına hesap açan 8 kişi, polisin 4 ilde düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin açtıkları hesapları
yasa dışı bahis
sitelerinde kullandığı ve 200 milyon liralık işlem yaptığı tespit edildi.

Sahtekarlığı polise yapılan şikayet ortaya çıkardı

10 ay önce karakola giden bir kişi, bilgisi dışında adına hesap açıldığını belirtip şikayetçi oldu.
Polis
, şikayetle ilgili araştırma başlatırken, kendilerinin bilgileri dışında hesap açıldığına dair şikayetler de artmaya başladı. Bunun üzerine
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
'nde özel ekip kuruldu.

Depremzedeler üzerinden kirli emel

Şikayetçilerin depremzedeler olduğunu belirleyen özel ekip, yaptığı araştırmada konteyner kentlerde 1000'er liralık hediye çeki dağıtıldığını, çekleri dağıtanların kayıt alma bahanesiyle depremzedelerin tüm kimlik bilgilerini alıp, hayırsever kişiye gönderilmesi için de fotoğraf ve görüntülerini çektiğini tespit etti. Kimlik bilgileri ile 260 depremzede adına açılan hesapları inceleyen özel ekip, hesapların yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığını ve toplamda 200 milyon liralık para transferinin gerçekleştiğini belirledi.

Sekiz kişi yakalandı

10 aylık çalışma sonunda kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 8 kişi, Kahramanmaraş, Adana, Artvin ve Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda birçok dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



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#Depremzede
#Yasa Dışı Bahis
#Hediye Çeki

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