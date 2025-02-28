Hediye çeki ile depremzedelerin bilgilerini ele geçirdiler

Şikayetçilerin depremzedeler olduğunu belirleyen özel ekip, yaptığı araştırmada konteyner kentlerde 1000'er liralık hediye çeki dağıtıldığını, çekleri dağıtanların kayıt alma bahanesiyle depremzedelerin tüm kimlik bilgilerini alıp, hayırsever kişiye gönderilmesi için de fotoğraf ve görüntülerini çektiğini tespit etti. Kimlik bilgileri ile 260 depremzede adına açılan hesapları inceleyen özel ekip, hesapların yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığını ve toplamda 200 milyon liralık para transferinin gerçekleştiğini belirledi.