CHP'li belediye 'içkili bölge' ilan etmişti: AK Partili meclis üyeleri kararı iptal ettirdi

Afyonkarahisar Belediye Meclisi geçtiğimiz Kasım ayında 'içkili yer bölgesi' konusunda çoğunluğu CHP'li üyelerin 'evet' yönünde verdiği oylaması ile karar aldı. Karara göre belediye tarafından belirlenen bölgelerin krokileri çıkarılarak alkollü mekan ruhsatları da verildi.

Afyonkarahisar Belediye Meclisi.

AK Parti grubu engel oldu

AK Partili Belediye Meclis üyelerinin kararı mahkemeye taşımasıyla Afyonkarahisar İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurdu. Mahkemenin kararında, meclis kararının alınması sırasında, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş konusundaki görüşünün yalnızca bir işletme için alındığı ve kararın tüm alan için bu görüş alınmadan verildiği belirtilerek, durumun hukuka aykırı olduğu değerlendirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda) ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal (sağda).

Mahkemeden karar: 'Hukuka aykırı'

Kararda ayrıca içkili yer bölgesi olarak belirlenen alanın sınırlarının açıkça belirtilmediği, krokisinin tasdik edilmediği ve bu durumun hukuki belirsizliğe yol açtığına değinilen kararda, kararın gerekçelerinin, belediyenin asli kamu hizmeti görevlerine aykırı olduğu ve başka bir idarenin gelir kaybını önlemeye yönelik bir amaç taşımasının, hukuka uygun olmadığı tespit edildi.





Mahkeme, bu gerekçeler ışığında CHP'li Belediye'nin aldığı kararın yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.



