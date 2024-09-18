Rüşvetten şantaja ne ararsanız var: CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi'nin usulsüzlükleri ortaya çıktı

CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi, CHP'li İl Gençlik Kolları Başkanı Avukat Muhammed Turalı'ya şantaj yaptı. Turalı kendisini asılsız iftiralarla tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunurken Yeni Şafak, olay öncesinde belediyenin imar usulsüzlüğü yaparak rüşvet istediğini ve tehditlerine boyun eğmeyen kişilere şantaj yaptığını ortaya çıkardı.









Seçimi kazanır kazanmaz rüşvet istediler





CHP'li belediye yönetimi, CHP'li İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Turalı'nın avukatlığını yaptığı bir şirketle imar konusunda anlaşmazlık yaşadı. Belediye, imar affı için şirketten 15 milyon TL para istedi. Şirketin bu teklifi kabul etmesi üzerine sorun çözüldü. Ancak 31 Mart seçimlerinin ardından Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın eşi Yasin Köksal ve seçim döneminde Burcu Köksal'ın özel şoförlüğünü yapan YÜNTAŞ Genel Müdürü olan Kemal Doğan, şirketten 60 milyon TL talep etti.





Belediyeyi el altından yöneten kişi Yasin Köksal.









“Parayı YÜNTAŞ'a atmazsanız kepçelerle gireriz”





Yasin Köksal ve Kemal Doğan, imar affı için gereken rüşvetin YÜNTAŞ'a gönderilmesini, aksi takdirde imar affı olmayacağını ve şirkete ait yapıya 'kepçelerle gireceklerini' belirtti. Olayı gün yüzüne çıkaran ise, şirketin bunu kabul etmeyerek hukuki yollara başvurması oldu.





YÜNTAŞ Genel Müdürü Kemal Doğan.









CHP'li belediyeden kendi il başkanlarına tehdit ve şantaj





Yasin Köksal, gençlik kolları başkanlığına getirmek için fırsat kolladığı Sena Baki üzerinden Muhammed Turalı'ya şantaj yaptı. Ellerinde Turalı'nın uyuşturucu madde kullandığına dair videolar olduğunu öne süren Sena Baki, Turalı'yı videoları yayınlamakla tehdit etti. Turalı, kendisine isnat edilen asılsız suçlamalara karşı şikayetçi oldu.













Gayri resmi belediye başkanının başka yolsuzlukları da var



