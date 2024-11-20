CHP'li Çat Belediye başkanına tepkiler büyüyor: Canlı Hayvan Pazarını kendi projesiymiş gibi gösterdi

“Bu yatırımı ilçemize Erzurum Büyükşehir Belediyesi sunmuştur. Hal böyleyken söz konusu yatırımı Çat Belediyesi’nin yeni bir hizmeti gibi göstermek halkımızı kandırmaktan başka bir şey değildir. Doğru olmayan ve belediyecilik ilkelerine uymayan bu tavrı şiddetle kınıyoruz”