CHP'li Çat Belediye başkanına tepkiler büyüyor: Canlı Hayvan Pazarını kendi projesiymiş gibi gösterdi

Çat ilçe sakinlerinden CHP'li Çat Belediye başkanına tepki.
Erzurum’un Çat İlçe Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç’ın Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı Canlı Hayvan Pazarı yatırımını kendi projesiymiş gibi göstermesi kentte tepkilere neden oldu.
CHP'li Çat Belediye Başkanı Kılıç’ın ‘Canlı Hayvan Pazarı’mız açıldı, hayırlı olsun’ şeklindeki sosyal medya paylaşımının doğru olmadığı ortaya çıktı.
Erzurum’un CHP’li Çat İlçe Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıl önce yaptırılan yatırımı, sosyal medya kullanıcılarına kendi yatırımı şeklinde duyurdu.
“İlçemiz için önemli bir projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Hayvan pazarımızı vatandaşlarımızın hizmetine açtık”
diyen Kılıç’ın bu yorumu ilçe ve kentte büyük tepkilere neden oldu.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve içerisinde hayvan padokları, gölgelikler, kapalı padok ve mezbahası bulunan söz konusu yatırımı kendi projesiymiş gibi gösteren Çat Belediye Başkanı Kılıç’ın halkı kandırdığını ifade eden ilçe sakinleri duruma yoğun tepki gösterdi.
Vatandaşlar,
“Bu yatırımı ilçemize Erzurum Büyükşehir Belediyesi sunmuştur. Hal böyleyken söz konusu yatırımı Çat Belediyesi’nin yeni bir hizmeti gibi göstermek halkımızı kandırmaktan başka bir şey değildir. Doğru olmayan ve belediyecilik ilkelerine uymayan bu tavrı şiddetle kınıyoruz”
dedi.
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