Gündem CHPli Ceyhan Belediyesi 30 Ağustos kutlamaları için PKK destekçisi İlkay Akkayayı uygun buldu
POLİTİKA

CHP'li Ceyhan Belediyesi 30 Ağustos kutlamaları için PKK destekçisi İlkay Akkaya'yı uygun buldu

CHP'li Ceyhan Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları konser etkinliği için terör örgütü PKK'ya desteğiyle bilinen İlkay Akkaya ile anlaştı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde fotoğrafı bulunan Akkaya, sosyal medya hesabından PKK/YPG'li teröristlere yaptığı destek paylaşımları ile adından söz ettiriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Ceyhan Belediyesi 30 Ağustos kutlamaları için PKK destekçisi İlkay Akkayayı uygun buldu
Foto/arşiv

Geçtiğimiz günlerde belediye bünyesinde bulunan 25 müdürlüğün 22'sine aynı kişinin atandığı belirlenen CHP'li Ceyhan Belediyesi'nde yeni bir skandal ortaya çıktı. Ceyhan Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İlkay Akkaya'nın konser vereceği duyuruldu.

Belediyenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Büyük Zafer’in 100. yılını coşku içinde kutluyoruz!

30 Ağustos Zafer Bayramımızda gerçekleşecek İlkay Akkaya konserine hepinizi bekliyoruz."

ÖCALAN'IN FOTOĞRAFININ ÖNÜNDE POZ VERMİŞTİ

CHP'li Ceyhan Belediyesi'nin 30 Ağustos kutlamaları için uygun bulduğu İlkay Akkaya'nın PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde fotoğrafı bulunuyor. Terör örgütü PKK'ya desteğini gizlemeyen Akkaya, sosyal medya hesabından da sık sık bu yönde paylaşımlar yapıyor. HDP'ye güzellemeler dizen Akkaya, PKK/YPG'li teröristlere destek paylaşımları yapmayı da ihmal etmiyor.

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