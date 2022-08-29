CHP'li Ceyhan Belediyesi 30 Ağustos kutlamaları için PKK destekçisi İlkay Akkaya'yı uygun buldu CHP'li Ceyhan Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları konser etkinliği için terör örgütü PKK'ya desteğiyle bilinen İlkay Akkaya ile anlaştı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde fotoğrafı bulunan Akkaya, sosyal medya hesabından PKK/YPG'li teröristlere yaptığı destek paylaşımları ile adından söz ettiriyor.

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