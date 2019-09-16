Gündem CHPli Çorlu belediyesi parayı festivale yatırdı
POLİTİKA

CHP'li Çorlu belediyesi parayı festivale yatırdı

CHP’li Çorlu Belediyesi’nin iki festival için harcadığı para şaşırttı. Belediye, 29 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında Çorlu Alışveriş Festivali ve 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında 10. Çorlu Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Festivali’ni düzenledi. Toplamda 13 günlük 2 festival için KDV hariç 428 bin TL harcama yapıldığı ortaya çıktı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Ahmet Sarıkurt
Ahmet Sarıkurt

AK Partili belediyelerin israf harcamalarında bulunduğunu iddia eden CHP’li yöneticiler kendi belediyelerinin harcamalarını görmezden geliyor. CHP’nin son israfı Tekirdağ’ın Çorlu Belediyesinde görüldü. CHP’li belediye, 29 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında Çorlu Alışveriş Festivali ve 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında 10. Çorlu Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Festivali’ni düzenledi. Toplamda 13 günlük 2 festival için KDV hariç 428 bin TL harcama yapıldığı ortaya çıktı.

  • İşte o belgeler
  • ***
  • İşte o belgeler

ÖDENEK GİTTİ

İşçi grevleriyle gündeme gelen CHP’li Çorlu Belediyesinin, bütçe ödeneğini festivallere yatırdığı ortaya çıktı. CHP’li Başkan Ahmet Sarıkurt yönetimindeki belediye 29 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında Çorlu Alışveriş Festivali düzenledi. Festival korteji için 5 kişilik bando ekibi, 5 kişilik patenci kızlar, tahta bacak, 3 animatör ve 3 sirk karakteri ve gösteri grupları tutuldu. Şehrin çeşitli yerlerine dekor ve stant alanları oluşturuldu. 7 günlük festivalin maliyeti KDV harç 90 bin TL olarak belirlendi.

5 GÜNDE 338 BİN TL

29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 10. Çorlu Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Festivali için ise belediyenin muslukları sonuna kadar açıldı. Stant bedeli ve destekleyici unsurlar ile masa, halı, tak ve ışıklandırma sistemi için 72 bin 500 TL harcandı. Sanatçı Burcu Güneş konseri için KDV hariç 93 bin 500 TL, halk oyunları ve sanatçı Merve Holfter için kurulan sahne, podyum, ışık sistemi açılış kortej bandosu, havai fişek gösterisi için ise KDV hariç 84 bin TL'lik harcama yapıldığı festival raporuna yansıdı. Tüm gider kalemleri hesaplandığında CHP’li Çorlu Belediyesi’nin kasasından KDV hariç 338 bin TL tutarında ücret çıktı. İki festival için toplamda KDV hariç 428 bin TL harcandı.

REKLAM

SÜLEYMANPAŞA PARA HARCAMADI

Çorlu’nun hemen yanı başında bulunan ve yerel seçimlerin ardından CHP’den AK Parti yönetimine geçen Süleymanpaşa Belediyesi Haziran ayında 55. Uluslararası Kiraz Festivali düzenledi. Başkan Cüneyt Yüksel, “Bu güne kadar düzenlenen Kiraz Festivallerinde her yıl 400 bin lira ile 800 bin lira arasında belediye zarara uğratıldı. Festivalin bu yılki maliyeti yaklaşık 1,2 milyon lirayı buldu. Ama bu yıl Kiraz Festivali organizasyonda bütçe Süleymanpaşa Belediyesi’nin kasasında kaldı” dedi. Kiraz Festivalinin bütçesi sponsorlar aracılığıyla sağlandı.

Yine top çevirdi

  • Kemal KIlıçdaroğlu
  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldikten sonra, Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelerle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, HDP adını bir kez ağzına almadan topu iktidara attı. Terör örgütünce kaçırılan çocukların kurtarılması gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz, yetkili değiliz, elimizde yetki, güç yok. Yetki, güç sahibi olanlar, güçsüzlüklerini adeta itiraf etmek için gitmişler Diyarbakır anneleriyle beraber oturuyorlar.”
  • HDP’NİN ADINI ANMADI
  • “Sen bakansın kardeşim, sorunu çözecek olan sensin. Ne diye gidiyor oraya oturuyor? Sen çözeceksin kardeşim sorunu, acıyı çözeceksin. Senin görevin sorunu çözmek. Yetki, güç, imkan sende, ordu, polis, hakim, kaymakam, vali, general sende, Diyarbakır annesinin elinde ne var? Sadece bir feryat var, 'Oğlumu, evladımı istiyorum' diyor. Hepsinin derdine el birliğiyle çözüm üreteceğiz. Bu işin iktidarı, muhalefeti yoktur ama güç iktidardadır. Sorunu çözecek olan iktidardır."

Rumlar Maruni arıyor
DÜNYA
Rumlar Maruni arıyor
Trabzonda kazanan yok

Trabzon'da kazanan yok

Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
Çobanbeyi terör vurdu

Çobanbey'i terör vurdu

​YPG'li teröristlerin bombalı saldırısında 11 sivil öldü.
Sağanak geliyor

Sağanak geliyor

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda etkili olacak.
Ruhani Ankara'da

Ruhani Ankara'da

​Türkiye-Rusya-İran 3'lü zirvesi için geldi.
Evlat<br>nöbetinde 34. aile

Evlat
nöbetinde 34. aile

HDP binası önündeki eyleme yeni bir aile katıldı.
Çarptığı çocuğu bırakıp kaçtı

Çarptığı çocuğu bırakıp kaçtı

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

VAR 'iki' <br>kararı iptal etti

VAR 'iki'
kararı iptal etti

Kırmızı kart gören oyuncu geri çağrıldı.
İstanbul'da sürpriz gösteri

İstanbul'da sürpriz gösteri

Be-200 ve Su-35 İstanbul semalarında uçtu.
Alçakça bir girişimdir

Alçakça bir girişimdir

Bakan Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'nun açıklamasına sert tepki.
Sokak ortasında silahlı kavga

Sokak ortasında silahlı kavga

​Avcılar'daki kavgada biri kadın 3 kişi yaralandı.
İkinci intikal tamamlandı

İkinci intikal tamamlandı

Nisan 2020'de faal hale getirilmesi planlanıyor.
İlk kez <br>sergilenecek

İlk kez
sergilenecek

Akıncı ve Cezeri ilk kez TEKNOFEST'te.
Satışlar <br>yüzde 30 arttı

Satışlar
yüzde 30 arttı

​ÖTV indirimi beyaz eşya sektöründe etkili oldu.
Düzce Belediye <br>Başkanının acı günü

Düzce Belediye
Başkanının acı günü

Faruk Özlü'nün 91 yaşındaki annesi toprağa verildi.
Bir aile daha katıldı

Bir aile daha katıldı

'Evlat nöbeti'ne katılan aile sayısı 33'e yükseldi.
35 milyon<br> araç geçti

35 milyon
araç geçti

​İstanbul-İzmir Otoyolu 4 Ağustos'ta açılmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.