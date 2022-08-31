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POLİTİKA İSTANBUL

CHP'li İBB'nin sosyal yardım kartları PKK'lılara gitmiş: Yönetici Yavuz Saltık hakkında 'terör örgütüne yardım' suçundan dava açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açıldı. Saltık, PKK bağlantılı Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) üyelerine, belediyenin sosyal yardım kartlarının dağıtılmasından sorumlu tutuldu. Yavuz Saltık hakkında, "terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Haber Merkezi AA
CHPli İBBnin sosyal yardım kartları PKKlılara gitmiş: Yönetici Yavuz Saltık hakkında terör örgütüne yardım suçundan dava açıldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, DİAYDER ile dernek yönetici ve üyelerinin terör örgütü PKK/KCK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerin deşifresi amacıyla 23 sanık hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak veya bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan iddianame düzenlenerek dava açıldığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İddianamede, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tanık olarak dinlenilen İBB çalışanları Nilüfer Taşkın ile Yavuz Saltık hakkında sosyal yardım kartlarının dağıtılmasına yönelik tape kayıtlarındaki tespitler sebebiyle suç duyurusunda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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KARTLAR ÖRGÜTE GİTTİ

DİAYDER soruşturmasında İBB'den alınan ve bir perakende zincir markette kullanılmak üzere 150 liralık yardım kartlarının 20-25 adet olarak "Mele" diye tabir edilen kişilere verildiğinin belirlendiği anlatılan iddianamede, bu kartların örgütün kırsal alanında faaliyet yürüten ya da tutuklanarak cezaevine gönderilenlerin ailelerine teslim edildiği vurgulandı.

YARDIM TALEBİ SALTIK'TAN

İddianamede dernek adına yardım talebinin o dönem Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olan Yavuz Saltık'tan geldiği ifade edilen iddianamede, bu kapsamda dernek başkanı ve yöneticilerinin Yavuz Saltık ile bir kez yüz yüze görüştüklerinin belirlendiği anlatıldı.

İBB'nin kadrolu çalışanı
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İBB'nin kadrolu çalışanı

Saltık'ın söz konusu dernekten yardım talebiyle gelenler olduğunu ve bir kez görüştüğünü söylediği aktarılan iddianamede, yardım taleplerini de ilgili memura yönlendirdiğini ilettiği kaydedildi.

Saltık'ın tüm başvuruları belediye yönergesi doğrultusunda alındığını ifade ettiği aktarılan iddianamede, ifadeler ve Dernek Başkanı Ekrem Baran'ın anlatımından mevzuat hükümleri doğrultusunda söz konusu yardımın yapılmadığının anlaşıldığı belirtildi.

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15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanığın yardım talebine gelen gruplar hakkında yeterince araştırma yapmadığına dikkati çekilen iddianamede, bu nedenle Saltık'ın "örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, gönderildiği ağır ceza mahkemesince kabul edildi.

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