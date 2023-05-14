CHP'li müşahit: Gerçeklerle savaşılmaz muhalefet bölünerek kaybetti

Cumhur İttifakı'nın seçimi önde götürmesi sonrası CHP, seçimi açıklayan Anadolu Ajansı'na tepki gösterdi. Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçlarını manipüle ettiğini iddia eden CHP'yi kendi müşahidi yalanladı. CHP kanadının iddia ettiği gibi yanlış bir durum olmadığını anlatan CHP müşahidi, "Anadolu Ajansı verisi diye bir şey yok bu arada. Bir şeye inanmak istiyoruz. Bunu anlıyorum ama okullardaki verileri bütün partiler topluyor. Anadolu Ajansı da o veriyi gidip ilçe seçim kurullarından ya da seçim çerçevesindeki YSK temsilcilerinden alıyor. Yani AA kaynak değil" dedi.