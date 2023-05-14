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CHP'li müşahit: Gerçeklerle savaşılmaz muhalefet bölünerek kaybetti

Türkiye geneli sandıkların açılmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı oy oranları belirginleşmeye başladı. CHP, sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, çıkması karşısında umutsuzluk sinyalleri vermeye başladı. Seçim sonuçlarına itiraz eden CHP'yi, yine CHP'li bir müşahit yalanladı. Sahada bizzat gördüklerini aktaran CHP'li müşahit sosyal medyadan “Şu anda Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın hiç oy almadığı bir yerden 3 milyon oy alması gerekiyor. Gerçeklerle savaşılmaz. Muhalefet bölünerek kaybetti.” dedi.

21:41 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP seçmeni pes etti.

CHP seçmeni pes etti.

Türkiye bugün sandığa gitti. Saat 17:00 itibarıyla sandıklar açılmaya ve oy sayımına başlandı. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla, açılan sandıklardan çıkan oranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yedili Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önüne geçti. Oy sayımlarının sonuna doğru yaklaşırken açılan sandıklardan Erdoğan’ın çıkmaya devam etmesi CHP yönetimini zora soktu.


Anadolu Ajansı'na tepki gösteren CHP'yi kendi müşahidi yalanladı

Cumhur İttifakı'nın seçimi önde götürmesi sonrası CHP, seçimi açıklayan Anadolu Ajansı'na tepki gösterdi. Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçlarını manipüle ettiğini iddia eden CHP'yi kendi müşahidi yalanladı. CHP kanadının iddia ettiği gibi yanlış bir durum olmadığını anlatan CHP müşahidi, "Anadolu Ajansı verisi diye bir şey yok bu arada. Bir şeye inanmak istiyoruz. Bunu anlıyorum ama okullardaki verileri bütün partiler topluyor. Anadolu Ajansı da o veriyi gidip ilçe seçim kurullarından ya da seçim çerçevesindeki YSK temsilcilerinden alıyor. Yani AA kaynak değil" dedi.


"Gerçeklerle savaşılmaz. Muhalefet bölünerek kaybetti."

CHP'li müşahit sosyal medya hesabından, bu seçimin İstanbul'daki belediye seçimlerine benzemediğini söyleyerek, muhalefetin seçimi kaybettiğini belirtti.



Bizzat sahada gördüğü ayrıntıları aktaran CHP'li müşahit, milletvekilliğinde İYİ Parti’yi seçen seçmenin bile cumhurbaşkanlığında Erdoğan’ı seçtiğini itiraf etti.






14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta
14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...




#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
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