CHP'li müşahit: Gerçeklerle savaşılmaz muhalefet bölünerek kaybetti

CHP seçmeni pes etti.
Türkiye bugün sandığa gitti. Saat 17:00 itibarıyla sandıklar açılmaya ve oy sayımına başlandı. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla, açılan sandıklardan çıkan oranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yedili Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önüne geçti. Oy sayımlarının sonuna doğru yaklaşırken açılan sandıklardan Erdoğan’ın çıkmaya devam etmesi CHP yönetimini zora soktu.
Anadolu Ajansı'na tepki gösteren CHP'yi kendi müşahidi yalanladı
Cumhur İttifakı'nın seçimi önde götürmesi sonrası CHP, seçimi açıklayan Anadolu Ajansı'na tepki gösterdi. Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçlarını manipüle ettiğini iddia eden CHP'yi kendi müşahidi yalanladı. CHP kanadının iddia ettiği gibi yanlış bir durum olmadığını anlatan CHP müşahidi, "Anadolu Ajansı verisi diye bir şey yok bu arada. Bir şeye inanmak istiyoruz. Bunu anlıyorum ama okullardaki verileri bütün partiler topluyor. Anadolu Ajansı da o veriyi gidip ilçe seçim kurullarından ya da seçim çerçevesindeki YSK temsilcilerinden alıyor. Yani AA kaynak değil" dedi.
"Gerçeklerle savaşılmaz. Muhalefet bölünerek kaybetti."
CHP'li müşahit sosyal medya hesabından, bu seçimin İstanbul'daki belediye seçimlerine benzemediğini söyleyerek, muhalefetin seçimi kaybettiğini belirtti.
Bizzat sahada gördüğü ayrıntıları aktaran CHP'li müşahit, milletvekilliğinde İYİ Parti’yi seçen seçmenin bile cumhurbaşkanlığında Erdoğan’ı seçtiğini itiraf etti.