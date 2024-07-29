CHP'li Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' skandalı Yunan'ı memnun etti: İhanet dolu sözleri manşetten verdiler

Geçtiğimiz günlerde TBMM'de yapılan tezkere görüşmelerinde CHP İstanbul Milletvekili ve eski Washington Büyükelçisi Namık Tan'ın "Mavi Vatan" hakkında yaptığı skandal açıklamalar büyük tepki çekti.





Namık Tan'ın "Mavi Vatan" sözleri





Türkiye'nin dış politikadaki hedeflerini eleştiren Tan, "Bir ara tutturduğu Mavi Vatan masalından oldukça çabuk yüz geri etti" ifadesini kullandı. Tan'ın bu sözleri, Türkiye'de tepkilere yol açarken, Yunan basınında ise destek buldu.





Yunan medyasında Tan'a destek





CHP'li Namık Tan'ın "Mavi Vatan"ı masal olarak nitelendirmesi Yunan medyasında memnuniyetle karşılandı. Tan'ın açıklamaları, Yunan basını tarafından manşetlere taşındı ve büyük ilgi gördü.





















Hellas Journal, Tan'ın sözlerini öne çıkararak, "Yasa dışı 'Mavi Vatan' Türkiye'de ölüyor. Artık bu bir peri masalı olarak tanımlanıyor" başlığını attı. Tan'ın açıklamalarının Yunan medyasında bu denli olumlu karşılanması, Türkiye'nin ulusal çıkarlarına yönelik tartışmaları alevlendirdi.





Ülkedeki Edo gazetesi ise "Türkiye'de Mavi Vatan hesaplaşması: "Masal' diyorlar" sözleriyle; Namık Tan'ın Yunanistan'ın tutumunu desteklediği ifade edildi









"Muhalefetten Erdoğan'a öfkeli tepki"





Bir başka Yunan gazetesi Banking News de "Türkiye'de muhalefet milletvekili "Mavi Vatan"ı masal olarak nitelendirdi, Erdoğan'a öfkeli tepki" ifadeleriyle CHP'li Tan'a manşetten yer verdi.





Haberin içinde Tan'ın sözleri de desteklenirken "Türkiye, bazen Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden canlanışını hayal ediyordu" sözleri dikkat çekti.















