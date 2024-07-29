|
Gündem

CHP'li Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' skandalı Yunan'ı memnun etti: İhanet dolu sözleri manşetten verdiler

CHP Milletvekili Namık Tan'ın "Mavi Vatan" kavramını eleştirip "masal" olarak nitelendirmesi, Yunan medyasında sevinçle karşılandı. Yunan basını, Tan'ın açıklamalarını manşetlerine taşıyarak memnuniyet dolu ifadeler kullandı.

16:33 - 29/07/2024 Pazartesi
Diğer
Namık Tan'ın Mavi Vatan ile ilgili sözleri Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı
Namık Tan'ın Mavi Vatan ile ilgili sözleri Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı

Geçtiğimiz günlerde TBMM'de yapılan tezkere görüşmelerinde CHP İstanbul Milletvekili ve eski Washington Büyükelçisi Namık Tan'ın "Mavi Vatan" hakkında yaptığı skandal açıklamalar büyük tepki çekti.


Namık Tan'ın "Mavi Vatan" sözleri


Türkiye'nin dış politikadaki hedeflerini eleştiren Tan, "Bir ara tutturduğu Mavi Vatan masalından oldukça çabuk yüz geri etti" ifadesini kullandı. Tan'ın bu sözleri, Türkiye'de tepkilere yol açarken, Yunan basınında ise destek buldu.


Yunan medyasında Tan'a destek


CHP'li Namık Tan'ın "Mavi Vatan"ı masal olarak nitelendirmesi Yunan medyasında memnuniyetle karşılandı. Tan'ın açıklamaları, Yunan basını tarafından manşetlere taşındı ve büyük ilgi gördü.






Hellas Journal, Tan'ın sözlerini öne çıkararak,
"Yasa dışı 'Mavi Vatan' Türkiye'de ölüyor. Artık bu bir peri masalı olarak tanımlanıyor"
başlığını attı. Tan'ın açıklamalarının Yunan medyasında bu denli olumlu karşılanması, Türkiye'nin ulusal çıkarlarına yönelik tartışmaları alevlendirdi.

Ülkedeki Edo gazetesi ise "Türkiye'de Mavi Vatan hesaplaşması: "Masal' diyorlar" sözleriyle; Namık Tan'ın Yunanistan'ın tutumunu desteklediği ifade edildi



"Muhalefetten Erdoğan'a öfkeli tepki"


Bir başka Yunan gazetesi Banking News de "Türkiye'de muhalefet milletvekili "Mavi Vatan"ı masal olarak nitelendirdi, Erdoğan'a öfkeli tepki" ifadeleriyle CHP'li Tan'a manşetten yer verdi.


Haberin içinde Tan'ın sözleri de desteklenirken "Türkiye, bazen Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden canlanışını hayal ediyordu" sözleri dikkat çekti.





#Namık Tan
#Mavi Vatan
#Yunanistan
33 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KPSS 2024/1 tercih sonuçları sorulama ekranı erişime açıldı! Bin 816 kişi kamuya yerleşti