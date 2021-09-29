Gündem CHPli Özkanın yalanı elinde patladı Yıkılıp yerine rezidans yapılacağını iddia ettiği cami açılış için gün sayıyor
POLİTİKA

CHP'li Özkan'ın yalanı elinde patladı: Yıkılıp yerine rezidans yapılacağını iddia ettiği cami açılış için gün sayıyor

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Çifte Minare Camii'nin yıkılıp yerine rezidans yapılacağını iddia etmişti. Özkan'a en güzel cevabı Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta verdi. Restorasyonu tamamlanan caminin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Usta, "Rezidans konforunda yeniden inşa ettiğimiz Gaziosmanpaşa'daki Çifte Minare Camimizin açılışına sizi hususi olarak davet ediyorum Tuncay Bey." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Özkanın yalanı elinde patladı: Yıkılıp yerine rezidans yapılacağını iddia ettiği cami açılış için gün sayıyor
CHP'li Özkan'ın yıkılıp yerine rezidans yapıldığını iddia ettiği cami.

Her gün yeni bir yalanla gündeme gelen CHP’li vekillerin sonuncusu Tuncay Özkan oldu. 2017 yılında sosyal medya hesabı üzerinden “AKP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi restore edeceğiz diye yıktığı caminin yerine rezidans yaptı! Doymazsınız! Camileri sizden koruyacağız!” diye paylaşım yapan CHP İzmir Milletvekili Özkan’a bugün Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’dan cevap geldi.

  • Binlerce insanı kandıran Özkan'ın yalanını, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ortaya çıkardı.

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AÇILIŞA DAVET ETTİ

Restorasyon çalışmaları tamamlanan ve 15 Ekim'de açılışı yapılacak caminin görüntülerini paylaşan Usta, Özkan'ı açılışa davet etti. Usta, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Rezidans konforunda yeniden inşa ettiğimiz Gaziosmanpaşa'daki Çifte Minare Camimizin açılışına sizi hususi olarak davet ediyorum Tuncay Bey." dedi.

Yalan üstüne yala söylemişti

Özkan 2017 yılında caminin yerine rezidans yapılacağı yalanını ortaya atarak, "Camileri ahır yaptı yalanıyla CHP’yi suçlayanlar, camileri yıkıp rezidans yapan AKP belediyesine karşı suskun. Bunu bir CHP’li belediye yapsa neler olacağını düşünmek bile istemiyorum. Camileri, doğayı, ağaçları, nehirleri gözü doymak bilmeyen bu zihniyetten koruyacağız” demişti.

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