CHP’nin başvurusu reddedildi

Cumhuriyet Halk Partisi, Grup Başkanvekilleri ve 139 milletvekilinin imzasıyla Anayasa Mahkemesine başvurdu. CHP, yap-işlet-devlet modeline ilişkin yasaya eklenen “...Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri...” ibaresinin iptal edilmesini istedi. Yüksek Mahkeme, ibarenin iptali ve yürütmenin durdurulması taleplerini oy birliğiyle reddetti.

Anayasa Mahkemesi’nin oy birliğiyle aldığı kararın gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Gerekçede, Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinin gerçekleştirilme yönteminin belirlenmesi kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında olup kamu yararı dışında bir amaç gözettiği de saptanamayan kuralın Anayasa’ya aykırı bir yönü bulunmamaktadır” denildi.

KANUN KAPSAMINDA DÜZENLENDİ

Resmi Gazete ’de yayınlanan Gerekçede ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarınca ifa edilen ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak gerektiren bazı yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılmasını sağlamak amacıyla çıkarılan 3996 sayılı Kanun’un dava konusu kuralı da içeren 2’nci maddesinde kanunun kapsamının düzenlendiği anlatıldı.

PROJE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLMESİ AMAÇLANDI

Gerekçede, “Bu bağlamda Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinin büyük finansman ve ileri teknoloji gerektirmesi halini göz önüne alan kanun koyucunun -kuralın gerekçesinde de ifade edildiği şekilde- bu projelerin ileri teknolojiye, günümüz ihtiyaç ve şartlarına uygun şekilde hızlı, etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilebilmesini, projelerde özel sektörün tecrübe ve sermayesinden faydalanılmasını, rekabet gücünün artırılarak proje maliyetlerinin düşürülmesini amaçladığı anlaşılmakta olup belirtilen amacın kamu yararına aykırı bir yönünün bulunduğu söylenemez” ifadeleri yer aldı.