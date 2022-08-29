Gündem CHPnin fonladığı Serdar Akinanın PKK propaganda filminin yönetmenliğini yaptığı ortaya çıktı
POLİTİKA

CHP'nin fonladığı Serdar Akinan'ın PKK propaganda filminin yönetmenliğini yaptığı ortaya çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Basın Danışmanı Serdar Akinan'a belediyenin kasasından para akıttığı ortaya çıkmıştı. CHP'li belediyenin fonladığı Akinan'ın 'Kandil Dağın Gölgesi' isimli PKK propaganda filminin yönetmenliğini yaptığı belirlendi. Akinan, daha önce de PKK'ya güzellemeler dizen 'İştar'ın Kızları' isimli bir kitap kaleme almıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPnin fonladığı Serdar Akinanın PKK propaganda filminin yönetmenliğini yaptığı ortaya çıktı
Serdar Akinan 'Kandil Dağın Gölgesi' isimli filmin yönetmen koltuğuna oturdu.

Geçtiğimiz günlerde CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından fonlandığı ortaya çıkan Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Basın Danışmanı Serdar Akinan'ın 'Kandil Dağın Gölgesi' isimli PKK propaganda filminin yönetmenliğini yaptığı ortaya çıktı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in belediye ve kendi reklamını yapması için Serdar Akinan'a servet ödediği iddiaları büyük tepki çekmişti.

YILDA 4 MİLYON TL ALIYOR

Öğrenilen bilgiye göre, Vahap Seçer'in Basın Danışmanı olan Serdar Akinan, belediyeden 5 adet 90 saniyelik reklam filmi için ayda 375 bin TL aldı. Yılda 4 milyon TL'ye yakın ödeme alan Akinan'ın ekipman ve personel ihtiyacını da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden karşıladığı öne sürüldü.

PKK PROPAGANDA FİLMİNİN YÖNETMENLİĞİNİ YAPTI

Daha önce Kandil'e giderek terör örgütü PKK'nın sözde lideri Murat Karayılan ile görüşen ve PKK'ya güzellemeler dizen bir kitap kalem alan Serdar Akinan'ın şimdi de 'Kandil Dağın Gölgesi' isimli PKK propaganda filminin yönetmenliğini yaptığı ortaya çıktı.

DHKP-C'Lİ TERÖRİSTİ SAVUNMUŞTU

Serdar Akinan, 2015 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda nöbet tutan askerlere bomba atan ve Berkin Elvan için bomba attığını söyleyen DHKP-C'li teröristi mazur göstererek, "Bu derin hukuksuzluğa tepki DHKP-C'den patlıyor. İsyanı haksız bulmak mümkün mü? Unutmayın: Bir yerde adalet yoksa orada anarşi haktır" demişti.

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