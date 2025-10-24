CHP’nin kritik kurultay davası bugün

Duruşma öncesi taraflar nefeslerini tuttu. Olası mutlak mutlan da adı geçen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu gelişmeleri Çankaya’da bulunan ofisinden takip edecek. Karara göre kendisi ya da avukatının bir açıklama yapması bekleniyor. CHP Genel Başkan Özgür Özel ise davanın görüleceği saatlerde Ankara’da bulunacak. Özel aynı gün akşam İsviçre’ye gidecek. Özel burada Sosyal Demokrat Partisi kongresine katılıp aynı gün dönecek. ‘Kayyum ya da butlan’ kararı çıkarsa Özel’in yurt dışı programını iptal edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Önceki duruşmaların aksine Genel Merkez bugünkü celse için il başkanlarını Ankara’ya davet edilmedi. Ancak başkanlara olası her ihtimale karşı hazır olun talimatı verildi. İl başkanları, il binalarında sabahın erken saatlerinde hazır olacağı öğrenildi.