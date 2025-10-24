CHP’nin kritik kurultay davası bugün

CHP'de delegelerin rüşvetle satın alındığı iddialarının yargıya taşınmasıyla başlayan ‘şaibeli kurultay’ davası bugün görülecek. Olası senaryolar şöyle: Mahkeme, davayı reddedebilir. Dava ertelenir ve CHP açısından belirsizlik süreci devam eder. ‘Mutlak butlan’ kararı verilirse, 38. Kurultay sonuçları ortadan kalkar. Mahkeme, doğrudan iptal yerine sınırlı bir tedbir kararı verebilir.
CHP’de şaibe iddiaları nedeniyle yargıya taşınan 38. Olağan Kurultay’a ilişkin dava bugün görülecek. 4–5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin şaibe iddiaları, geçtiğimiz süreçte CHP’li isimlerce mahkemeye taşındı. İlk olarak, “oy karşılığı menfaat sağlama” iddialarına dair açılan ceza davasında, aralarında dönemin parti yöneticileri ve bazı kurultay delegelerinin de bulunduğu 12 sanık hakkında “oylamaya hile karıştırma” ve “seçim düzenini bozma” suçlamaları yöneltildi. Delegelere rüşvet verilmesi sebebiyle açılan hukuk davasının beşinci duruşması bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.
CHP’LİLER ŞİKAYET ETTİ
Eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve beraberindeki muhalifler, delegelere oy karşılığı para, telefon ve ev vaad edildiğini ileri sürüyor. Avukatlar aracılığıyla yapılan başvurularda, bu iddiaların kurultay iradesini etkilediğini, partinin karar organlarının oluşumunun “meşruiyetini zedelediği” belirtildi. Mahkemenin vereceği karar, yalnızca 38. Kurultay’ı değil, bu kurultaydan sonra seçilen tüm parti organlarını da etkileyebilecek nitelikte.
ARA KARAR VERİLECEK
Mahkeme iptal kararı verirse eğer, CHP’nin mevcut yönetimi “hukuken sakat” sayılacak. Partinin yeni bir olağanüstü kurultay sürecine gitmesi gerekecek. İkinci bir ihtimal ile dava reddedilirse, mevcut yönetim görevine devam edecek, 39. Olağan Kurultay süreci planlandığı gibi ilerleyecek. Üçüncü bir ihtimal olan tedbir kararı çıkarsa eğer mahkeme, nihai karar verilene kadar yeni kongre ve kurultay süreçlerinin askıya alınmasına hükmedebilecek. Duruşmada mahkemenin, davanın esasına girip girmeyeceğine ilişkin ara karar vermesi bekleniyor. Dava avukatlarına göre mahkeme, delillerin yeterliliği halinde kurultayın “mutlak butlanla hükümsüz” sayılıp sayılmayacağına dair değerlendirmeye geçecek. Bu durumda kararın kesinleşmesi için istinaf süreci devreye girecek. Dolayısıyla olası bir iptal kararı bile hemen uygulanamayacak.
Taraflar başkentte olacak
- Duruşma öncesi taraflar nefeslerini tuttu. Olası mutlak mutlan da adı geçen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu gelişmeleri Çankaya’da bulunan ofisinden takip edecek. Karara göre kendisi ya da avukatının bir açıklama yapması bekleniyor. CHP Genel Başkan Özgür Özel ise davanın görüleceği saatlerde Ankara’da bulunacak. Özel aynı gün akşam İsviçre’ye gidecek. Özel burada Sosyal Demokrat Partisi kongresine katılıp aynı gün dönecek. ‘Kayyum ya da butlan’ kararı çıkarsa Özel’in yurt dışı programını iptal edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Önceki duruşmaların aksine Genel Merkez bugünkü celse için il başkanlarını Ankara’ya davet edilmedi. Ancak başkanlara olası her ihtimale karşı hazır olun talimatı verildi. İl başkanları, il binalarında sabahın erken saatlerinde hazır olacağı öğrenildi.
Kurultay 28-30 Kasım'da
- CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi (PM) toplantı sonrası açıklama yaptı. CHP'nin 39. Olağan Kurultayı doğrultusunda 81 ilde mahalle, ilçe ve il kongrelerinin tamamladığını aktaran Yücel, "PM'de alınan karar doğrultusunda 39. Olağan Kurultayımızı 28, 29, 30 Kasım 2025 tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceğimizi buradan ilan ediyoruz. Gerekli başvurular şu anda seçim kuruluna yapılıyor" dedi.
Özel’e suç duyurusu
- Eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuruda, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya ilişkin Özel’in yaptığı açıklamaların 'Hak arama özgürlüğünü engellemeye ve yargıya etki etmeye yönelik' olduğu iddia edildi. Özel hakkında, 'Tehdit', 'Hakaret', 'Yargıyı etkilemeye teşebbüs' suçlarından kamu davası açılması talep edildi.