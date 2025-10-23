Lütfü Savaş'tan yeni hamle: CHP'nin tüm kurultayları iptal edilsin

Şaibe nedeniyle yargıya taşınan CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile ilgili dava öncesi kurultay hamleleri hız kazandı. Parti yönetimi yarınki davadan önce il kongrelerini tamamlamayı hedefledi ancak takvim yetişmedi. 39’uncu Olağan Kurultay’ın 29-30

Kasım’da yapılması ağırlık kazanırken, parti içi muhalefet “2023 Kurultayı’ndan itibaren devam eden şaibeli sürecin, hukuken sakat delege yapısı üzerinden sürdürüldüğü” gerekçesiyle 39’uncu Olağan Kurultay sürecinde yapılan il kongreleri seçimlerinin iptali için soluğu mahkemede aldı.





TÜM KURULTAYLAR SAKAT

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı eski CHP kurultay delegeleri dün Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Avukat Onur Yusuf Üregen imzasıyla sunulan dilekçede, mevcut parti yönetiminin 38’inci Olağan Kurultay’da “kurultay iradesini organize biçimde ortadan kaldırdığı” belirtildi. Mevcut yönetimin hukuka aykırı biçimde görevi ele geçirdiği belirtilen dilekçede, “zehirli ağacın zehirli meyvesi” benzetmesiyle, yapılan tüm kurultayların sakat olduğu vurgulandı. Dilekçede ayrıca, bazı delegelere menfaat temin edildiğine ilişkin ceza davalarına atıf yapılarak, Özgür Özel yönetiminde 6 Nisan 2025'te yapılan 21’inci ve 21 Eylül 2025'teki 22’nci Olağanüstü Kurultayların, açılan davayı konusuz bırakmak ve “hukuka

karşı hile” yoluyla yönetimi korumak amacıyla düzenlendiği, bu nedenle söz konusu kurultayların yok hükmünde sayılması gerektiği ifade edildi. Mahkemeden, mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve iadesi de talep edildi.





GÖZLER MAHKEMEDE

Başvuru sonrası gözlerin bir kez daha çevrildiği Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi hem 38’inci Olağan Kurultay’ın iptali davası hem de yeni açılan 39’uncu Olağan Kurultay sürecine ilişkin iptal başvurusunu bir arada değerlendirecek. Parti içi muhalefetin “mutlak butlan”, yönetimin “erteleme” beklediği duruşmada mahkeme heyetinin “kurultay delegasyonunun oluşumunda usulsüzlük” iddialarına ilişkin bilirkişi raporu isteyebileceği gibi yeni başvuruların mevcut dosyayla birleştirilmesi yönünde karar verebileceği de konuşuluyor.





Savaş'a "hesabını soracağım" tehdidi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partilileri ziyaret etti. Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndan çıkışta, Lütfü Savaş ve eski CHP delegelerinin 39’uncu Olağan Kurultay sürecindeki seçimlerin iptali talebiyle mahkemeye başvurmasını değerlendiren Özel, Savaş’ı hedef aldı: “O lüzumsuz ismin, lüzumsuz, beyhude, sonuç olamayacak, sırf adını geçirmek için yaptığı saçma sapan bir iştir. Hazımsızlığın bu kadarı. Gün gelir bizim de dava açacağımız, hesap soracağımız günler olur. Bu beyhude işlerle uğraşmaya devam etsinler. Özgür Özel’i çok az tanımış. Kendisi yakından tanıyacak.”





Duruşma salonu değişti

38'inci Olağan Kurultay ile 21'inci Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebiyle açılan davaya bakan Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin büyük salon talebi kabul edildi. Duruşma salonu, küçük ve yetersiz olduğu gerekçesiyle değiştirildi. Mahkeme, yarın görülecek davanın çok sayıda izleyici ve basın mensubu tarafından takip edildiğini, kullanılan duruşma salonunun küçük ve yetersiz olduğunu bildirerek, daha büyük bir duruşma salonu talebinde bulundu. Ankara Adalet Komisyonu Başkanlığı talebi kabul etti. Duruşma, Dışkapı Adliyesi’ndeki Ankara 25’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kullandığı “Z-10” numaralı salonda yapılacak.





Kovun beni partiden!

CHP'deki olaylı kongrelere Tekirdağ da eklendi. Tek adayla yapılan Tekirdağ 39’uncu Olağan Kongresi'nde Cenk Boduç il başkanı oldu. Kongreye Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay damga vurdu. Yerel seçimde aday olduktan sonra partililerin kendisi aleyhine çalıştığını söyleyen Akay, “Organize ettirenlerin de edenlerin de bir kısmı bu salonda, aramızdalar. Bu arkadaşların tamamı bu başarılı çalışmalarından dolayı seçim sonrası atamalarda ödüllendirildiler. İftiracılara, şu an bu salondaki kuyruklarına sesleniyorum. Sizden korkan sizin gibi olsun. Daha beter saldırmazsanız namussuzsunuz” şeklinde konuştu. Kongreler döneminin göbeğinde organize kötülüklerin hedefi haline getirildiğini kaydeden Akay, “1,5 yıldır sesimizi duymayan yöneticilere, Yüksek Disiplin Kurulu’na sesleniyorum. Bu arkadaşları koruyup kollayacaksanız kovun beni bu partiden. Çözüm bizi kovmaksa kovun, bu kavgaya, bu gidişe bir son verin. Yoksa bu gidiş, gidiş değildir” deyip salonu terk etti.



