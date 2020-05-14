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Gündem CHPye çifte ret Mahkeme sözkonusu kararnamenin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti
POLİTİKA

CHP’ye çifte ret: Mahkeme sözkonusu kararnamenin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti

Anayasa Mahkemesi, YAŞ ve YİK ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini kanunlara uygun buldu. CHP’nin başvuruları peşpeşe reddedildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Anayasaya göre Cumhurbaşkanı, Yüksek İstişare Kurulu üyelerini ve onlara yapılacak ödemeleri belirleyebiliyor. YİK, Erdoğan başkanlığında Beştepe’de zaman zaman toplanıyor.
Anayasaya göre Cumhurbaşkanı, Yüksek İstişare Kurulu üyelerini ve onlara yapılacak ödemeleri belirleyebiliyor. YİK, Erdoğan başkanlığında Beştepe’de zaman zaman toplanıyor.

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (CBK) maddelerinin iptaline ilişkin açtığı davaları sonuçlandırdı. AYM, Yüksek Askeri Şura’nın (YAŞ) sekretarya hizmetlerini Cumhurbaşkanınca belirlenecek merci tarafından yürütüleceğine dair 8 numaralı CBK’nın iptal istemi reddetti. 12 üyenin oy çokluğuyla alınan karara Başkan Zühtü Arslan ile birlikte 4 isim muhalif kaldı. YAŞ’ın sekretarya hizmetlerini yürütecek mercinin CBK ile belirlenmesinde bir engel bulunmadığı belirtilen hükümde şu değerlendirme yapıldı: “CBK’da YAŞ’ın yılda en az bir kez toplanması öngörülmüş, Cumhurbaşkanının da gerektiğinde YAŞ’ı toplayabileceği belirtilmiştir. YAŞ’ın bu niteliği gözetildiğinde Kurulun sekretarya hizmetlerini yerine getirmek üzere daimi bir sekretarya kurulmasına gerek görülmediği, dava konusu kuralla bu hizmetlerin Cumhurbaşkanınca belirlenecek bir merci tarafından yerine getirilmesinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Bu çerçevede kuralda belirsizlik bulunmamaktadır.”

YİK İŞLEMİ DE YASAL

  • Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nun (YİK) kurulmasına dair 1. Numaralı CBK ise kurul üyeleri ile bu kişilere yapılacak ödemelerin Cumhurbaşkanınca belirlenmesini hüküm altına almıştı. Yüksek Mahkeme, sözkonusu kararnamenin iptal istemini de oy çokluğuyla reddetti. Kararda, “Yapılacak ödemelerin Cumhurbaşkanınca belirlenecek olmasının üyelerin niteliklerini, işin özelliğini ve alınacak hizmetin kapsamı ile gelişen koşul ve ihtiyaçları dikkate almaya imkan veren bir esneklik sağladığı anlaşılmaktadır. Kurulun oluşturulma amacını, üyelerin niteliklerini ve belirlenme usulünü düzenleyen diğer hükümlerle birlikte değerlendirilen kurallarda bir belirsizliğin sözkonusu olmadığı, bu itibarla kuralların Anayasanın 2. maddesine aykırı bir yönünün bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denildi.

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