Gündem CHPye Öcalan aşığı aday
POLİTİKA

CHP’ye Öcalan aşığı aday

CHP ile HDP arasında 2019 yılında yapılacak seçimlere ilişkin ittifak görüşmeleri devam ederken, PKK sempatizanlarının ana muhalefet partisi listelerine sızdığı ortaya çıktı.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Namet Parlak
Namet Parlak

CHP'nin Van'ın Başkale ilçesinden aday gösterdiği Namet Parlak, 2013 yılında ilçe başkanı olduğu CHP yönetimi ile birlikte kapatılan Barış ve Demokrasi Partisi'ne (BDP) katılmıştı. Parti rozetini olaylı milletvekili Özdal Üçer'den alan Parlak, teröristbaşı Öcalan'dan 'önder' diyerek bahsetmişti. Parlak şunları, kaydetmişti: "Önder Apo'nun başlatmış olduğu demokratik çözüm ve ulusal birlik sürecine ve demokratik özerklik inşasına bugün katılmak bize onu veriyor. Her ne kadar pratikte hareketin içinde yer almasak da, gönülden bağlı olduğumuz harekete ve Kürt halkına bu saatten sonra elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışacağız."

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