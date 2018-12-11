Cihannüma Dublin’de

Osmanlı İmparatorluğu’nun basılan ilk eserlerinden olan “Kitab-ı Cihannüma”, Türk Kültür Vakfı (Turkish Cultural Foundation-TCF) desteğiyle restore edildi. Eser, İrlanda’nın başkenti Dublin’deki Chester Beatty Kütüphanesi’nde bulunuyor. Kütüphane, eserin restorasyonu için, Amerika’da yaşayan Dr. Yalçın Ayaslı ve Dr. Serpil Ayaslı tarafından kurulmuş olan Türk Kültür Vakfı’ndan destek aldı. Kütüphanenin bir yıl süren konservasyon çalışmasıyla yüzyıllar içinde eserin hasara uğrayan yaprakları özel işleme tabi tutuldu ve tüm sayfalar yeniden tek tek dikilerek ciltlendi. Restorasyon çalışmaları sonucunda eser, Chester Beatty Kütüphanesi’nin müze kısmındaki Kitap Sanatları Galerisi’nde ziyarete sunuldu.

ASTRONOMİ VE COĞRAFYA BİLGİLERİ VAR

Osmanlı İmparatorluğu’nun en ünlü tarihçi ve coğrafya bilimcileri arasında yer alan Katip Çelebi’nin 1648’de yazmaya başladığı ve 1654’te eklemeler yaptığı kitap, 78 yıl sonra, 1732 yılında Osmanlı’nın ilk matbaasını kuran İbrahim Müteferrika tarafından sınırlı sayıda basılmıştı. Hattatlarca ve nakkaşlarca birçok kez kopya edilen eserin el yazmalarından birisi de Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan Kitaplığı’nda bulunuyor. Astronomi ve coğrafya bilgilerinin yanı sıra sosyal bilimlere de geniş yer ayrılan kitapta, kentlerin enlem ve boylamları, birbirlerine olan uzaklıkları, dönemin dünya ülkelerinde sanayi, halkların din, dil ve nüfus bilgileri aktarılıyor. Eserde aynı zamanda, 13 astronomik ve 26 coğrafi harita yer alıyor.