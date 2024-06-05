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Çıkışı ters tepti

Mehmet Güney
04:00 - 5/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:49 - 5/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu.
Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP’de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden adaylık sinyali de verdiği çıkışı kendisini destekleyen cephede 31 Mart sonrası başlayan çözülmeyi hızlandırdı. Soluğu parti grubunda alan Ankara, İstanbul, İzmir vekilleri başta bazı CHP’li vekillerin, “Kemal Bey’in açıklamaları yanlıştı” dediği bildirildi. Daha önce Kılıçdaroğlu’na destek veren isimlerin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tarafına geçmek için zemin yokladığı öğrenildi.

GÜCÜ EROZYONA UĞRADI

Kılıçdaroğlu’nun 31 Mart seçimlerinden önce CHP Meclis Grubu içinde idare amiri seçtirecek kadar gücü bulunuyordu. Seçim sonrasında yeni yönetimin sağladığı iddia edilen başarı ve sorunsuz devam eden süreç nedeniyle bu gücün erozyona uğradığı ifade ediliyor. İlerleyen dönemde Kılıçdaroğlu’nun TBMM’deki gücünün daha da azalacağı kaydedildi.




#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Siyaset
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