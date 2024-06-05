Çıkışı ters tepti

CHP'li Kartal Belediyesi’nde yaşanan maaş krizi bir türü bitmek bilmiyor. Daha önce maaşlarını alamadıkları için yarım gün iş bırakan işçiler bu kez de iş yavaşlatma eylemine gitti. CHP'li belediye ile işçiler arasındaki sorun vatandaşı da etkiledi. Vatandaşlar sokaklarda biriken çöp yığınları nedeniyle isyan etti.