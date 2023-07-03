Cilo'da festival zamanı

Festivale Mardin’den katılan Derya Erkan, dağcılık kulüpleri vasıtasıyla 200 kişilik bir grupla geldiklerini belirtti. Muhteşem doğanın kendisini etkilediğini anlatan Erkan, “Burası adeta cennet gibi. Her anını dolu dolu yaşadım. Çok coşkulu geçti, halaylar, konserler, müzikler, rafting, kaya tırmanışları çok dolu bir program oldu benim için.” dedi. Ankara’dan gelen Cahir Öner de “Ben ancak ikinci gününe gelebildim çünkü çok yoğundu. Çok zor çıktık ve park yeri zor bulduk. Ama bu yolculuğa değdi. Çok güzel manzaralar var. Hayran kaldım. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer. İlk defa geldim ve keyfini çıkaracağım” ifadelerini kullandı. Erdal Çiçek de festivali sosyal medyadan görüp katılmaya karar verdiğini dile getirerek, “Diyarbakır’dan geldim ama iyi ki gelmişim. Gece boyunca kamp ateşinde oturduk. Sabah da muhteşem manzaraya, muhteşem bir güneşle uyandım. Közde çayımı demledim. Bakir olması dolayısıyla çok güzel bir coğrafya ve inşallah böyle kalır” şeklinde konuştu.