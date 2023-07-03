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Cilo'da festival zamanı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri’nde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen “5. Cilo Fest” çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

04:00 . 3/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
5. Cilo Fest.

5. Cilo Fest.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla “Milli Park” ilan edilen İkiyaka Dağları’ndaki Sat Buzul Gölleri, sağlanan huzur ortamı sayesinde kültür, sanat ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. Hakkari Valiliği himayesinde “Hakkari’de hayat var” sloganıyla bu yıl beşincisi düzenlenen festivale katılan binlerce doğasever, 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri ve çevresinde doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu. Rafting, kano, bisiklet, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, tırmanış, kayak, snowboard, konserler ve flyboard gibi etkinliklerin yapıldığı festivale katılanlar, gece de karanlığa aldırış etmeden halay çekti, yaktıkları kamp ateşlerinin başında çay içti.

GELDİĞİMİZ YOLA DEĞDİ

Festivale Mardin’den katılan Derya Erkan, dağcılık kulüpleri vasıtasıyla 200 kişilik bir grupla geldiklerini belirtti. Muhteşem doğanın kendisini etkilediğini anlatan Erkan, “Burası adeta cennet gibi. Her anını dolu dolu yaşadım. Çok coşkulu geçti, halaylar, konserler, müzikler, rafting, kaya tırmanışları çok dolu bir program oldu benim için.” dedi. Ankara’dan gelen Cahir Öner de “Ben ancak ikinci gününe gelebildim çünkü çok yoğundu. Çok zor çıktık ve park yeri zor bulduk. Ama bu yolculuğa değdi. Çok güzel manzaralar var. Hayran kaldım. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer. İlk defa geldim ve keyfini çıkaracağım” ifadelerini kullandı. Erdal Çiçek de festivali sosyal medyadan görüp katılmaya karar verdiğini dile getirerek, “Diyarbakır’dan geldim ama iyi ki gelmişim. Gece boyunca kamp ateşinde oturduk. Sabah da muhteşem manzaraya, muhteşem bir güneşle uyandım. Közde çayımı demledim. Bakir olması dolayısıyla çok güzel bir coğrafya ve inşallah böyle kalır” şeklinde konuştu.




#Cilo Fest
#Milli Park
#Sat Buzul Gölleri
#Aktüel
#Festival
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