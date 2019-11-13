Çok ortaklı holdingler için beklenen düzenleme: Bütün ortaklara statü

Geçmişte devlet güvencesiyle borsaya açılan ancak gerek siyasi iradeden gerekse bu şirketlerin yönetim anlayışından kaynaklanan sıkıntıları geride kalıyor. TBMM Plan Bütçe Komisyonundan geçen ve bu hafta TBMM’de ele alınacak Dijital Vergi Kanunu tasarısı ile 2005 yılındaki TBMM araştırma komisyonu raporu doğrultusunda borsaya açılan Bera, İttifak ve Umpaş adlı holding ortaklarının hakkı SPK garantisine alınıyor. Bu holdinglere iş yapan firmalar ise faaliyetlerine devam ederken, geçmişte olduğu gibi ortakların hisse bazında her hangi bir hak kaybı yaşanmaması öngörülüyor. Katma değer üreten bu şirketler ekonomiye katkı vermeye devam edecek.

30 YILDIR SÜREN SORUN

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, getirilen bu düzenleme ile 30 yıldır süren sorunun ortadan kalkacağını söyledi. Düzenlemenin bütün ortaklara ortak statü getirdiğini ifade eden Alaboyun, “Bu düzenleme gerçek hak sahiplerinin haklarını güvenceye alıyor. Ortaklardan alınan paralarla yapılan işletmelerin varlığını sürdürmesini sağlıyor. Bu holdinglerin 1 milyar dolara yakın ciroları bulunuyor ve 10 bin civarında işçi istihdam ediyor. Firma kar ettikçe piyasa değeri de yükselecek. Piyasa değeri yükselince hisseleri de yükselecek. Ortakların tamamı SPK tarafından güvenceye alınıyor. Bu kanundan önce Bera Holding de yüzde 53’ü kayıt altındaydı, Umpaş’ da yüzde 34’ü kayıt altında idi. İttifak’da ise kayıt altına alma yüzde 95'lere ulaşmıştı. Bu kanun ile kayıt altına alınmış veya alınmamış ortakların ortaklık statüsü netleşiyor. Anayasa Mahkemesi’nin SPK Kanununun kaydileştirmeyi zorunlu kılan 13. maddesinin 4. fıkrasını iptal etmesi ile kaydileştirmeler durmuş ve ortaklık statüsünde belirsizlik olmuştu. Bu kanun ile kayıt altına alınan veya kayıt altına alınmamış tüm ortakların hakları eşit düzeyde korunuyor. Ortaklık itilafı iddiası ile holdinglere karşı açılan ve henüz karara bağlanmamış olan davaları da düşürüyor” dedi.

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ON BİNLERCE MAĞDUR KURTARILDI

2005’de çıkan düzenleme öncesi dava açamayan on birlerce ortağın mal varlığının davalar nedeni ile erimekte olduğunu hatırlatan Alaboyun, “Bunların yanında borsa senedi almış on binlerce kişi mağdur oluyordu. Bunlarda kalmayıp 3 bin kişinin malını temin edemediğimiz için şirketi kapatmak veya tavsiye etmek zorunda kalacaktık. Açılan davaları arsa satıp, kredi çekerek karşıladık. Bir taraftan mal varlığımız eriyor bir taraftan kar etmişim ortaklara temettü dağıtamıyorum, yatırım yapamıyorum. Kazancımızı bu davalara veriyordum. Bu düzenleme ile tüm bu sorunlar ortadan kalmış olacak ve şirketlerin ekonomiye katkısı devam edecek’ diye konuştu.

74’Ü TASFİYE EDİLDİ

2005 yılında araştırılan Anadolu holdinglerinden 74’ü tasfiye edilmiş, kalanlar SPK gözetiminde borsaya açılmıştı. İlgili holdinglerin borsaya açıldıktan sonra ortakların elindeki eski senetleri teslim edip borsaya kaydettirmedikleri için, TBMM’de 2012 yılında SPK Kanununda bir değişiklik ile holding senetleri ile eski yatırım fonu senedi olan diğer kişilerin 7 yıl içinde senetleri teslim etmeleri zorunlu hale getirilmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi 2015 yılında mülkiyet hakkı gerçekçesi ile 7 yıllık süre kısıtlamasını iptal etmişti.