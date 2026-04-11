Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çorum'da peş peşe iki trafik kazası meydana geldi: Bir kişi hayatını kaybetti

Çorum'da peş peşe iki trafik kazası meydana geldi: Bir kişi hayatını kaybetti

20:5111/04/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Yaralılardan İsmail Sak, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan İsmail Sak, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorum’un Alaca ilçesinde peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

M.E. (44) idaresindeki 38 AJK 486 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu İbrahim köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.

Ardından İsmail Sak'ın (48) kullandığı 19 TGG 019 plakalı otomobil de kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileride devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile 38 AJK 486 plakalı otomobilde bulunan B.B. ve M.B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan İsmail Sak, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
