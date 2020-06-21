Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhur İttifakı sapasağlam Dağılacak diyenler şimdi ağzını açamıyor
POLİTİKA

Cumhur İttifakı sapasağlam: Dağılacak diyenler şimdi ağzını açamıyor

MHP lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı’na yönelik algı operasyonlarına dikkati çekti. Bahçeli, “Cumhur İttifakı sapasağlam ve kararlı bir şekilde 2023 seçimlerine gidecek. Bundan birkaç sene önce herkes ‘ittifak dağıldı, dağılacak ve çatladı’ gibi yorumlar yapıyordu. Ancak şimdi kimse ağzını açamıyor” dedi

Osman Özgan Yeni Şafak
MHP lideri Bahçeli başkanlığında önceki gün toplanan MYK’da koronavirüs önlemleri dikkati çekti.
MHP lideri Bahçeli başkanlığında önceki gün toplanan MYK’da koronavirüs önlemleri dikkati çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, partisinin önceki günkü MYK toplantısında Cumhur İttifakı’yla ilgili, “Sapasağlam ve kararlı bir şekilde 2023 seçimlerine gidecek. Biz burada kader ortaklığı yapıyoruz” dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin 3,5 ay aradan sonra gerçekleşen zirvesinde erken seçim iddialarına son nokta konulurken, MHP lideri de hemen ardından topladığı MYK’da kurmaylarına Cumhur İttifakı’na ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Cumhur İttifakı’nın sapasağlam ve kararlı bir şekilde 2023 seçimlerine gideceğine vurgu yapan Bahçeli’nin, “Bundan birkaç sene önce herkes ‘ittifak dağıldı, dağılacak ve çatladı’ gibi yorumlar yapıyordu. Ancak şimdi kimse ağzını açamıyor” dediği kaydedildi.

ALGI OPERASYONU UYARISI

Cumhur İttifakı’na yönelik algı operasyonlarının devam edeceğine dikkati çeken Bahçeli’nin, “MHP, algı operasyonlarına, batakhaneye dönen sosyal medya oyunlarına, ısmarlama ve ipotekli kamuoyu araştırma şirketlerine aldırış etmeden Cumhur İttifakı’nın itibar ve iradesiyle zamanında yapılacak seçimlere hazırlanacak. Herkes açıklamalarına ve konuşmalarına dikkat etsin. İttifaka zarar verecek bir durumun içerisinde olmayın” diyerek kurmaylarını uyardığı da belirtildi.

BARO DÜZENLEMESİNE DESTEK

Baroların seçim sisteminde önemli değişiklikler getirecek düzenleme de MYK’da gündeme geldi. Taslağın önümüzdeki günlerde Meclis’e geleceğini söyleyen Bahçeli, baro düzenlemesiyle ilgili hükümete verilen desteğin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

SALGINLA MÜCADELEDE ÇOK ÖNDEYİZ

  • Bahçeli, MYK toplantısında Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesine de değindi. Türkiye’nin salgınla mücadelede başarısına dikkati çeken Bahçeli’nin, “Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinden çok daha önde bir noktadayız. Türkiye, sağlık konusunda attığı doğru adımlarla başarısını bir kez daha ispat etti” dediği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucunun belini kırdık, biraz daha gayret
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucunun belini kırdık, biraz daha gayret
Abone Ol Google News
Kamu hizmetiyerine şovu seçtiniz

"Kamu hizmeti
yerine şovu seçtiniz"

​Trump, New York Güney Bölge Başsavcısı Berman'ı görevden aldı.
Savaş ilanıdır

Savaş ilanıdır

Libya Ordusu, Sisi'nin açıklamalarına yanıt verdi.
Beşiktaş fişek gibi

Beşiktaş 'fişek' gibi

​Siyah-beyazlılar, Denizli deplasmanında farklı kazandı.
Havai fişek saçmalığı

Havai fişek saçmalığı

Maçı izleyenler ekran başında çıldırdı.
Dört ilde tablo <br>değişmeye başladı

Dört ilde tablo
değişmeye başladı

Vaka sayılarının artışı ile dikkat çekmişlerdi.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Koronavirüs nedeniyle vefat eden sayısı 22, vaka sayısı 1248.

TMM yani tamam

TMM yani tamam

Erdoğan: Bu kurallara uymamak kul hakkına girmektir.
Risk ortadan <br>kalkmış değil

Risk ortadan
kalkmış değil

Bakan Koca, yine uyardı!
Sınav için <br>helikopter kalktı

Sınav için
helikopter kalktı

28 öğrenci için jandarma devreye girdi.
Mazlumların <br>sesi olacağız

Mazlumların
sesi olacağız

Beştepe'den Dünya Mülteciler Günü mesajı.
Taciz<br> iddiasına sert yanıt

Taciz
iddiasına sert yanıt

Belgeler Türkiye'nin haklılığını kanıtladı.
Oğlunu sınava sırtında taşıdı

Oğlunu sınava sırtında taşıdı

Cefakar baba konuştu: Oğlum için her şeyi yaparım.

​Kırk beş Ermenistan askerini öldürdü.
Borç açıklandı

Borç açıklandı

Galatasaray'ın net borcu belli oldu.

300 milyon liraya mal oldu: 44 köy suyla buluşacak.

​Adana'da dalgıç polis tarafından kurtarılmıştı.
Denizlispor-Beşiktaş maçına havai fişekler damga vurdu
Spor

Denizlispor-Beşiktaş maçına havai fişekler damga vurdu

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Denizlispor-Beşiktaş mücadelesinde ilginç anlar yaşandı. Karşılaşma öncesinde başlayan ve mücadele esnasında da durmayan havai fişek gösterisi yüzünden, karşılaşma belirli bir süre duraksadı. Gösterinin bitmesiyle birlikte mücadele kaldığı yerden devam etti.
Murat Ülker Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi'nin açılışında konuştu
Hayat

Murat Ülker Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi'nin açılışında konuştu

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Prof. Dr. Asaf Atasever Hastanesi açılış töreninde konuştu. Hastaneye adı verilen Prof. Dr. Asaf Ataseven'in damadı Murat Ülker, "Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne 12 yıl önce yaşamını yitiren kayınpederim Prof. Dr. Asaf Ataseven'in adının verilmesi çok kıymetli bir vefa göstergesidir. Ülker ve Ataseven ailesi olarak devletimize minnet ve şükranla hürmetlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Sisi'nin açıklamalarına Libya'dan yanıt: Savaş ilanıdır
Dünya

Sisi'nin açıklamalarına Libya'dan yanıt: Savaş ilanıdır

Libya ordusu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin "Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir" şeklindeki açıklamalarının, Libya'nın iç işlerine yapılmış apaçık bir müdahale ve savaş ilanı olduğunu duyurdu. Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, açıklamasında, "Sisi'nin, kendi tabiriyle Sirte ve Cufra'nın kırmızı çizgisi olduğunu söylediği açıklamalar, ülkemizin iç işlerine apaçık müdahaledir. Bunu Libya'ya yapılmış açık bir savaş ilanı sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.