Cumhur İttifakı sapasağlam: Dağılacak diyenler şimdi ağzını açamıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, partisinin önceki günkü MYK toplantısında Cumhur İttifakı’yla ilgili, “Sapasağlam ve kararlı bir şekilde 2023 seçimlerine gidecek. Biz burada kader ortaklığı yapıyoruz” dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin 3,5 ay aradan sonra gerçekleşen zirvesinde erken seçim iddialarına son nokta konulurken, MHP lideri de hemen ardından topladığı MYK’da kurmaylarına Cumhur İttifakı’na ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Cumhur İttifakı’nın sapasağlam ve kararlı bir şekilde 2023 seçimlerine gideceğine vurgu yapan Bahçeli’nin, “Bundan birkaç sene önce herkes ‘ittifak dağıldı, dağılacak ve çatladı’ gibi yorumlar yapıyordu. Ancak şimdi kimse ağzını açamıyor” dediği kaydedildi.

ALGI OPERASYONU UYARISI

Cumhur İttifakı’na yönelik algı operasyonlarının devam edeceğine dikkati çeken Bahçeli’nin, “MHP, algı operasyonlarına, batakhaneye dönen sosyal medya oyunlarına, ısmarlama ve ipotekli kamuoyu araştırma şirketlerine aldırış etmeden Cumhur İttifakı’nın itibar ve iradesiyle zamanında yapılacak seçimlere hazırlanacak. Herkes açıklamalarına ve konuşmalarına dikkat etsin. İttifaka zarar verecek bir durumun içerisinde olmayın” diyerek kurmaylarını uyardığı da belirtildi.

BARO DÜZENLEMESİNE DESTEK

Baroların seçim sisteminde önemli değişiklikler getirecek düzenleme de MYK’da gündeme geldi. Taslağın önümüzdeki günlerde Meclis’e geleceğini söyleyen Bahçeli, baro düzenlemesiyle ilgili hükümete verilen desteğin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

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SALGINLA MÜCADELEDE ÇOK ÖNDEYİZ

Bahçeli, MYK toplantısında Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesine de değindi. Türkiye’nin salgınla mücadelede başarısına dikkati çeken Bahçeli’nin, “Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinden çok daha önde bir noktadayız. Türkiye, sağlık konusunda attığı doğru adımlarla başarısını bir kez daha ispat etti” dediği öğrenildi.