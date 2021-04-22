Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem'den kripto para açıklaması: Çalışma kısa sürede tamamlanacak

Kripto paralarla ilgili çalışmaya ilişkin Bloomberg’in sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, "Kısa sürede tamamlanacak" dedi.

Başta Merkez Bankası olmak üzere ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ertem, "Bu konudaki düzenlemeler reform programımızda da var. Türkiye, küresel tarafı da takip ederek kendi ekonomi sistemine de uygun, onunla barışık piyasa düzenlemesi yapacaktır.

Bu konuda hem vatandaşlarımızın tasarruflarını doğru değerlendirmesi açısından hem de haksız kazanç elde eden yapıların oluşmaması açısından çok hızlı düzenlemeler yapılması gerektiği kanaatindeyim ve bu da en kısa zamanda yapılacak" şeklinde konuştu.

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