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Gündem Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertemden kripto para açıklaması Çalışma kısa sürede tamamlanacak
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem'den kripto para açıklaması: Çalışma kısa sürede tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, kripto paralarla ilgili çalışmaların yakında tamamlanacağını belirterek "Türkiye, küresel tarafı da takip ederek kendi ekonomi sistemine de uygun, onunla barışık piyasa düzenlemesi yapacaktır" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertemden kripto para açıklaması: Çalışma kısa sürede tamamlanacak
Cemil Ertem

Kripto paralarla ilgili çalışmaya ilişkin Bloomberg’in sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, "Kısa sürede tamamlanacak" dedi.

Başta Merkez Bankası olmak üzere ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ertem, "Bu konudaki düzenlemeler reform programımızda da var. Türkiye, küresel tarafı da takip ederek kendi ekonomi sistemine de uygun, onunla barışık piyasa düzenlemesi yapacaktır.

Bu konuda hem vatandaşlarımızın tasarruflarını doğru değerlendirmesi açısından hem de haksız kazanç elde eden yapıların oluşmaması açısından çok hızlı düzenlemeler yapılması gerektiği kanaatindeyim ve bu da en kısa zamanda yapılacak" şeklinde konuştu.

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