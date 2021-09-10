Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDye gidiyor Biden sonrası ilk ziyaret
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor:  Biden sonrası ilk ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Eylül’de toplanacak BM Genel Kurulu için ABD’ye uçacak. ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve gelmesinin ardından ilk kez ABD’ye ziyaret gerçekleştirecek olan Erdoğan, BM Genel Merkezi’nin tam karşısında inşa edilen Türkevi’nin de açılışını yapacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDye gidiyor: ​Biden sonrası ilk ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Toplantısı, bu yıl yüz yüze yapılacak.

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  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-22 Eylül tarihleri arasında BM Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye gidecek. 21 Eylül’de toplanacak BM Genel Kurulu’nda dünya liderlerine hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet başkanlarıyla ikili temaslarda da bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve gelmesinin ardından ilk kez ABD’ye ziyaret gerçekleştirmiş olacak. Erdoğan’ın, ABD Başkanı Biden ile görüşüp görüşmeyeceği ise net değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, NATO Zirvesi’nde ilk kez bir araya gelmişti.

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TÜRKEVİ’Nİ AÇACAK

  • Erdoğan’ın, New York’ta Manhattan’ın kalbinde, BM Genel Merkezi’nin tam karşısında inşa edilen Türkevi’nin de açılışını yapması planlanıyor. 2013 yılına kadar Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu olarak hizmet veren binanın yerine yenisinin yapımına 2017’de başlanmıştı. Bin 121 metrekare arsa alanı üzerinde 20 bin 208 metrekare kapalı alana sahip olan bina, 171 metre yüksekliği ile New York’taki en yüksek binalardan biri. Lale şeklinde göğe yükselen bina, başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motiflerini taşıyor. Yeni Tükevi’nde BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu’nun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanları yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Oldubittilerden vazgeçin
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Oldubittilerden vazgeçin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de düzenlenen 'Adalar Denizi' Sempozyumu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, Yunanistan'ın maksimalist politikaları ve uzlaşmaz tavırlarının iki ülke arasında ilişkileri gerdiğine dikkat çekti. Erdoğan, 'Komşumuz Yunanistan'ı haklarımıza saygı duymaya ve oldubittilerden uzak durmaya davet ediyoruz' dedi.
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