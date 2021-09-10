Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor:  Biden sonrası ilk ziyaret

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CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılık var bozulur mu bozulur

Katıldığı canlı yayında, ittifak çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP eski Milletvekili Aytuğ Atıcı, Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılıklar olduğunu, bu nedenle ittifakın bozulabileceğini ifade etti. Atıcı, "Cumhur İttifakı'na girmesi imkansız olan tek parti CHP'dir. Girmesi zor olan İYİ Parti’dir ama imkansız değildir. Çünkü İYİ Parti zaman zaman 'Millet İttifakı'na körü körüne bağlı değiliz. Eğer ittifak İYİ Parti ve Türkiye’nin çıkarına ise kalırız. Değilse mecbur değiliz.' mesajları veriyor." dedi.