Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de: Bu tarihi günü TOGG'un açılışı ile taçlandırıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı ve siyasi parti liderleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret gerçekleştirdi. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, ''Engellere aldırmadan içinde bulunduğumuz asrı, Türkiye Yüzyılı yapmak ve milletimizi hayalleriyle buluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu tarihi günü, ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan Togg'un üretim tesisinin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz'' açıklamasında bulundu.

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