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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Arnavutluk’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Arnavutluk’a gidiyor

19:0815/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede yapacağı temaslarda bölgesel ve küresel meselelerin de ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede yapacağı temaslarda bölgesel ve küresel meselelerin de ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un ev sahipliğinde düzenlenecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Tiran'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Zirve kapsamında Avrupalı mevkidaşlarıyla bölgesel ve küresel meseleleri görüşecek olan Erdoğan, "Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik - İşbirliği - Ortak Eylem" temasıyla düzenlenecek olan zirvenin ana oturumunda da bir konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu’nun altıncı zirvesine katılmak üzere yarın Arnavutluk’un başkenti Tiran’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Zirve, Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek. Ayrıca AB kurumlarının liderleriyle birlikte NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi Genel Sekreterleri de zirvede yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak

"Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik - İşbirliği - Ortak Eylem" temasıyla düzenlenecek olan zirvenin ana oturumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında Avrupalı mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği temaslarda, bölgesel ve küresel çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesi ile Avrupa'nın güvenliği, istikrarı ve refahı gibi konuların ele alınması bekleniyor.




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