Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı: AK Parti Bursa Milletvekili Varank o anları böyle kaydetti

AK Parti Bursa Milletvekili Varank, Erdoğan'ın basketbol oynadığı anları paylaştı.
Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçına ait görüntüleri, 'Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur' notuyla Twitter hesabından paylaştı.
"Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur"
Varank'ın sosyal medya hesabından, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur" ifadesiyle paylaştığı görüntülerde, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basketbol sahasında çalışma arkadaşları ve milletvekilleriyle basketbol oynadığı anlar yer alıyor.
Maçta Erdoğan'ın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Alpay Özalan ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yer aldığı görüldü. Maçta; Erdoğan'ın formasını giydiği yeşil takım, beyaz takımı 50-22 mağlup etti.