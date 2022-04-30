Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim dünyamda Pınarhisar'ın ayrı bir yeri var hayatımın dönüm noktalarından biriydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden, Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor.

https://t.co/w0WmA0RCfs — Yeni Şafak (@yenisafak) April 30, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Rabbimden bu mübarek günleri affımıza, ferahımıza, refahımıza vesile kılmasını niyaz ediyorum. Pınarhisar ve Çakıllı Çevreyollarının hayırlı olmasını diliyorum. Projenin toplamda 22 kilometrelik kısmını hizmete vermiş oluyoruz. Hizmete açtığımız çevre yolları Trakya genelinde trafiğin rahatlamasına katkıda bulunacaktır. Taşımacılık yapan şoförlerimiz ve vatandaşlarımız konforlu ve hızlı seyahate ulaşabilecektir. Vakitten yılda 93 milyon lira, akaryakıttan 35 milyon lira tasarruf edilecektir. Karbon emisyon miktarı da 7 bin tondan fazla alacaktır. Saray ve Kırklareli arasındaki ulaşımın kısalması etkileşimi artıracaktır.

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Ülkemiz ve Trakya için hayırlı bir açılış yapıyoruz. Benim dünyamda Pınarhisar'ın ayrı bir yeri var, hayatımın dönüm noktalarından biriydi. Cezaevleri zalimler için hapishane mazlumlar için taş medresedir.

Ülkemizde hala milletimizin değerlerine kin duyan, nefretini kusan bir kesim mevcuttur. Bu ramazan ayında da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık. Demokrasiyle özgürlükle hakla hukukla ahlak ve vicdanla bağdaşmayan bu tür görüntüleri Allah'a havale ediyor ve milletimizin takdirine bırakıyoruz.