CHP ideolojik belediyeciliği hortlattı: Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız diyenler, binlerce kişiyi işinden etti

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefet belediyelerinin çalışmadığını söyledi. 794 belediye başkanının katıldığı toplantıda Erdoğan, özetle şunları söyledi:
Bugüne kadar hep hizmetler, eserler ve yatırımlarla konuştuk. İnsanımızın huzuruna uçuk vaatlerle değil üzerinde çalışılmış, emek verilmiş, artısı eksisi iyi düşünülmüş, uygulanabilir programlarla çıktık. Seçim döneminde atıp tutanların düne kadar yunusların gezdiği Haliç’i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren elhamdülillah bizdik ama şimdi bakın ne hale geldi.
İŞ BİLENİN KILIÇ KUŞANANIN
Türkiye’nin pek çok yerinde benzer tablolara şahitlik ediyoruz. Çöp dağlarıyla İstanbul’u teslim aldık, evet şimdi tekrar İstanbul, çöp dağlarıyla adeta bir rezillik. İş bilenin kılıç kuşananın. Daha bir buçuk yıl öncesine kadar belediyecilik hizmetlerinde hiçbir sıkıntının yaşanmadığı şehirler toplanmayan çöpler, akmayan sular, bir türlü durağa gelmeyen otobüslerle şu anda gündemde.
İDEOLOJİK BELEDİYECİLİK TEKRAR HORTLADI
- Birçok şehirde insanlara sunulan hizmetlerin hem kalitesinde hem de sayısında ciddi düşüşler var. Çöp, çamur ve çukur yine milletin kabusu oldu. İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı. Bilhassa belediye çalışanlarımız kılık kıyafetine göre, dış görünüşüne, siyasi tercihlerine göre ayrımcılığa uğramaya başladı. Bilhassa AK Parti’den CHP’ye geçen belediyeler de bazı yöneticilerin adeta bir öç alma, intikam alma hevesiyle hareket ettiğini görüyoruz.
BİNLERCE İNSANI İŞİNDEN ETTİLER
Seçimlerde ‘kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız’ diyenler, göreve geldikten sonra binlerce insanımızı işinden, aşından etti. Bay Kemal bu sözleri vermemiş miydi? Verdi bu sözleri, veren Bay Kemal, o garip insanları işinden, aşından, ekmeğinden etmedi mi? Biz ne yarım asırlık mahalli idareler geçmişimizde ne de 18 yıllık iktidarımız döneminde böyle sahnelerin yaşanmasına asla müsaade etmedik. Seçim döneminde söylediklerimizi, sandıklar kapandıktan sonra unutanlardan da olmadık.
SIKINTININ BEDELİNİ ÜLKE ÇAPINDA ÖDERİZ
- Her zaman söylüyorum. Yerelde başarılı olmayan devlet iradesinde başarı gösteremez. Biz yerel yönetimlerde millete rüştünü ispat etmiş ondan sonra ülke yönetimine talip olmuş bir hareketiz. Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntının bedelini ülke çapında öderiz. Bunun için çalışmaları yürütürken ufkunuzu sadece şehrinizin sınırlarına hapsetmemelisiniz. Attığınız her doğru ve yanlış adımın yansımaları olduğunu bilmelisiniz.
Nefesleri kesildi yollarını şaşırdılar
Erdoğan, AK Parti’nin 19 yıllık uzun yolculuğunda sabırla yürüyenler olduğu gibi nefesi yetmeyenler, nefesi kesilenler ve yolunu şaşıranların da olduğunu dile getirdi. Bu yolculuklarında, “böbürlenenler, kibre yenik düşenler, zaferi ve başarıyı kendinden menkul görenler” olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Bunların hiçbirisine ‘eyvallah’ etmedik. Yolda kalanlara, bizimle yollarını ayıranlara aldırmadan, Hakk’ın ve halkın rızası için kutlu mücadelemize devam ettik” diye konuştu. Erdoğan, “Niçin siyaset yaptığımızı, bu dünyadaki varlık sebebimizin ne olduğunu hafızamızdan çıkarmadık ve çıkartmayacağız. Başkaları ne yaparsa yapsın biz vefayı, sadakati, yol ve silah arkadaşlığını gözetecek bu ilkeleri kendimize rehber kılmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Hedef her yıl 1 milyon üyeMahalli idareler reformunu önümüzdeki yasama yılında gündem getirmeyi planladıklarını belirten Erdoğan, “Bugünkü istişare toplantımızın temasını gençler oluşturuyor. AK Parti olarak gençleri hep el üstünde tuttuk. Gençlerimize daima öncelik verdik. Siyaseti gençleştiren, gençleri Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi yapan AK Parti’dir. Bizde gençlerle ilgili yaş 30’dur. 30’a gelen genç bir üst sınıfa terfi eder. Şu anda bizim 1 milyona yakın gencimiz üyemizdir. Aynı şekilde kadınlarda da yaklaşık 5 milyon üyemiz var. İkisini yan yana koyduğumuz zaman 6 milyon. 5 milyon da diğerleri işte 11 milyon. Diğer partilerin böyle bir üye kaydı söz konusu değil. Şimdi bir hedefimiz var. Seçime kadar yılda 1 milyon olmak üzere 4 milyon üye kaydını gerçekleştirmek” dedi.
Erdoğan’la çok iyiyiz
- ABD Başkanı Donald Trump ile Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Beyaz Saray’da yapacakları görüşme öncesi gazetecilerin karşısına çıktı. Trump buradaki açıklamasında, ABD askerlerinin yakında Irak’tan tamamen çıkmış olacaklarına vurgu yaparak, “Askerlerimizi Irak’tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz ve ABD’nin orada kalmak zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum” dedi. Irak ile petrol anlaşmaları da yapıldığının altını çizen Trump, bölgeden çekildiklerinde Irak’ın kendini savunabilecek güçte olmasını umduklarını söyledi. Kazımi ise konuşmasında Türkiye’nin Kuzey Irak’ta yürüttüğü operasyonları eleştirdi, sorunları çözmek için diyaloğun sürdüğünü dile getirdi. Bunun üzerine Trump, ABD-Türkiye ilişkileri hakkında, “ABD’nin, özellikle de benim Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Erdoğan ile konuşacağız. Türkiye ve Erdoğan ile ilişkilerimiz çok çok iyi” ifadesini kullandı.