Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem CHP ideolojik belediyeciliği hortlattı Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız diyenler, binlerce kişiyi işinden etti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ile ideolojik belediyeciliğin yeniden hortladığını söyledi

CHP ideolojik belediyeciliği hortlattı: Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız diyenler, binlerce kişiyi işinden etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 794 belediye başkanı ve il başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi. CHP’li belediyelerde ideolojik belediyeciliğin yeniden hortladığına dikkat çeken Erdoğan, “Bilhassa belediye çalışanlarımız kılık kıyafetine göre, dış görünüşüne, siyasi tercihlerine göre ayrımcılığa uğramaya başladı” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefet belediyelerinin çalışmadığını söyledi. 794 belediye başkanının katıldığı toplantıda Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Bugüne kadar hep hizmetler, eserler ve yatırımlarla konuştuk. İnsanımızın huzuruna uçuk vaatlerle değil üzerinde çalışılmış, emek verilmiş, artısı eksisi iyi düşünülmüş, uygulanabilir programlarla çıktık. Seçim döneminde atıp tutanların düne kadar yunusların gezdiği Haliç’i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren elhamdülillah bizdik ama şimdi bakın ne hale geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

Haliç 90'lara geri döndü: Çöp ve çamura boğuldu
FOTOĞRAF 13
Title
Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve sahillere giriş izni verilmesi ile birlikte Haliç'e gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler.
Title
Önceki yıllarda temizlenerek mavi rengine kavuşan Haliç'in kirlilik yüzünden siyaha bürünmüş halini görenlerin adeta yürekleri sızladı. 'Altın Boynuz' olarak bilinen Haliç'in 2018 yılı ekim ayında havadan çekilen görüntülerde doğal güzelliği ile adeta tabiat parkını andırıyordu.
Title
Yüzlerce ördeğin yüzdüğü haliç temizleme çalışmaları ile mavi rengine kavuşmuştu. İBB ekiplerinin temizleme çalışmalarının yeterince yapmamasından dolayı haliç yeniden çamura büründü.
Title
Havadan çekilen görüntülerde ise Haliç'in nasıl kirletildiği net bir şekilde gözler önüne serildi. Haliç'te ilerleyen tekneler tabandaki çamur tabakasını da kaldırarak arkasında çirkin bir görüntü oluşmasına neden oldu.
Title
Bir zamanlar temizlenen Haliç'in içler acısı durumunu görenlerin yüreğini sızlattı. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ile sahillere gelen vatandaşlardan bazıları çöplerini Haliç'e attı.
Title
Bu nedenle haliç yüzeyinde yer yer çöp birikintileri oluştu. Haliç çevresinde gezinenlerin sayısı ise gün geçtikçe kirlilik ve kokudan dolayı azalıyor. Vatandaşlar ise duruma üzüldüklerini ifade ederek yetkililerin duruma el atmasını isteyerek duruma tepki gösterdi.
Title
2 kızı ile birlikte sahile yürüyüşe gelen Yüksel Şeker, “Haliç, önceden böyle çamur değildi birkaç gün önce fark ettik. Bugün de böyle olmuş koşuya geldiğimde fark ettim. Nedenini bilmiyorum ama çok kötü görünüyor. Her zaman temiz olmasını isterim. Yetkililerden önlem almasını istiyorum. Yıllar önce çok kötüydü biz camları açamazdık” şeklinde konuştu.
Title
Yıllar önce Haliç'in kokudan yanına yaklaşılmadığını ifade eden Koray Bige, “İç açıcı bir görüntü değil. Sahili üzerinde piknik ve yürüyüş yaptığımız yerler temiz gözüküyor ama deniz için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bana yıllar önceki Haliç'i nispeten de olsa anımsattı” ifadelerini kullandı.
Title
Haliç'te daha önceden çalışmaların olduğunu ve bunu yeterli bulmadığını karşılaştığı görüntüye üzüldüğünü söyleyen Ahmet Eren Gencer, “Burada baya bir çalışma oldu. Temizlendikten sonra böyle bir görüntü ciddi anlamda hoş karşılanmayacak bir şey. Yıllar önceki görüntüyü anımsattı. Biz o zamanlar camlarımızı bile açamıyorduk” diye konuştu.
Title
Title
Title
Title
Haliç 90'lara geri döndü: Çöp ve çamura boğuldu
İstanbul'un simgelerinden 'Altın Boynuz' olarak adlandırılan Haliç temizlendikten sonra yine çamura büründü. 2018 yılında havadan çekilen görüntülerde ördek sürüsünün yüzmesi ile adeta tabiat parkını andıran Haliç, şuan kokudan yanına bile yaklaşılmıyor. Haliç'in sahillerinden çekilen görüntülerde adeta siyaha büründüğü gözüküyor. Haliç'in yakınından geçenler “Haliç Nurettin Sözen dönemine geri döndü" yorumunda bulundu.


İŞ BİLENİN KILIÇ KUŞANANIN

Türkiye’nin pek çok yerinde benzer tablolara şahitlik ediyoruz. Çöp dağlarıyla İstanbul’u teslim aldık, evet şimdi tekrar İstanbul, çöp dağlarıyla adeta bir rezillik. İş bilenin kılıç kuşananın. Daha bir buçuk yıl öncesine kadar belediyecilik hizmetlerinde hiçbir sıkıntının yaşanmadığı şehirler toplanmayan çöpler, akmayan sular, bir türlü durağa gelmeyen otobüslerle şu anda gündemde.

Erdoğan'dan önce ve sonra İstanbul
OYNAT 01:00
Erdoğan'dan önce ve sonra İstanbul
Çöpleri toplanmayan İstanbul'dan çöplerinden elektrik üretilen İstanbul'a...

Maltepe sokakları yine çöp içinde
OYNAT 02:45
Maltepe sokakları yine çöp içinde
Maltepe'de temizlik işçilerinin eylemi nedeniyle yine çöpler toplanmadı, sokaklardaki çöp yığınları dikkat çekti.


İDEOLOJİK BELEDİYECİLİK TEKRAR HORTLADI

  • Birçok şehirde insanlara sunulan hizmetlerin hem kalitesinde hem de sayısında ciddi düşüşler var. Çöp, çamur ve çukur yine milletin kabusu oldu. İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı. Bilhassa belediye çalışanlarımız kılık kıyafetine göre, dış görünüşüne, siyasi tercihlerine göre ayrımcılığa uğramaya başladı. Bilhassa AK Parti’den CHP’ye geçen belediyeler de bazı yöneticilerin adeta bir öç alma, intikam alma hevesiyle hareket ettiğini görüyoruz.

İstanbul Boğazı'nda biriken çöp yığınlarına vatandaş isyan etti
OYNAT 00:58
İstanbul Boğazı'nda biriken çöp yığınlarına vatandaş isyan etti
İstanbul'da lüks teknelerin yer aldığı İstinye Sahili'nde çöp adaları oluştu. Havadan çekilen görüntülerde çöp adalarının boğazda yüzdüğü görüntülendi. Vatandaşlar ise boğaz kıyısında eskiden yapılan temizlik işlemlerinin şimdi yapılmadığını belirterek, duruma tepki gösterdi.


BİNLERCE İNSANI İŞİNDEN ETTİLER

Seçimlerde ‘kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız’ diyenler, göreve geldikten sonra binlerce insanımızı işinden, aşından etti. Bay Kemal bu sözleri vermemiş miydi? Verdi bu sözleri, veren Bay Kemal, o garip insanları işinden, aşından, ekmeğinden etmedi mi? Biz ne yarım asırlık mahalli idareler geçmişimizde ne de 18 yıllık iktidarımız döneminde böyle sahnelerin yaşanmasına asla müsaade etmedik. Seçim döneminde söylediklerimizi, sandıklar kapandıktan sonra unutanlardan da olmadık.

Sosyal medyada tek konu 'müjde': CHP ve İYİ Partililer yine milletin sevincine ortak olamadı
TEKNOLOJİ
Sosyal medyada tek konu 'müjde': CHP ve İYİ Partililer yine milletin sevincine ortak olamadı

SIKINTININ BEDELİNİ ÜLKE ÇAPINDA ÖDERİZ

  • Her zaman söylüyorum. Yerelde başarılı olmayan devlet iradesinde başarı gösteremez. Biz yerel yönetimlerde millete rüştünü ispat etmiş ondan sonra ülke yönetimine talip olmuş bir hareketiz. Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntının bedelini ülke çapında öderiz. Bunun için çalışmaları yürütürken ufkunuzu sadece şehrinizin sınırlarına hapsetmemelisiniz. Attığınız her doğru ve yanlış adımın yansımaları olduğunu bilmelisiniz.

Nefesleri kesildi yollarını şaşırdılar

Erdoğan, AK Parti’nin 19 yıllık uzun yolculuğunda sabırla yürüyenler olduğu gibi nefesi yetmeyenler, nefesi kesilenler ve yolunu şaşıranların da olduğunu dile getirdi. Bu yolculuklarında, “böbürlenenler, kibre yenik düşenler, zaferi ve başarıyı kendinden menkul görenler” olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Bunların hiçbirisine ‘eyvallah’ etmedik. Yolda kalanlara, bizimle yollarını ayıranlara aldırmadan, Hakk’ın ve halkın rızası için kutlu mücadelemize devam ettik” diye konuştu. Erdoğan, “Niçin siyaset yaptığımızı, bu dünyadaki varlık sebebimizin ne olduğunu hafızamızdan çıkarmadık ve çıkartmayacağız. Başkaları ne yaparsa yapsın biz vefayı, sadakati, yol ve silah arkadaşlığını gözetecek bu ilkeleri kendimize rehber kılmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Karadeniz karış karış taranıyor: Büyük müjde Karadeniz açıklarında bulunduğu iddia edilen doğal gaz kaynağı mı?
EKONOMİ
Karadeniz karış karış taranıyor: Büyük müjde Karadeniz açıklarında bulunduğu iddia edilen doğal gaz kaynağı mı?

Doğalgaz faturamız 13 milyar dolar: Erdoğan doğal gaz rezervi müjdesi verirse büyük bir yükten kurtulacağız
EKONOMİ
Doğalgaz faturamız 13 milyar dolar: Erdoğan doğal gaz rezervi müjdesi verirse büyük bir yükten kurtulacağız

Hedef her yıl 1 milyon üye

Mahalli idareler reformunu önümüzdeki yasama yılında gündem getirmeyi planladıklarını belirten Erdoğan, “Bugünkü istişare toplantımızın temasını gençler oluşturuyor. AK Parti olarak gençleri hep el üstünde tuttuk. Gençlerimize daima öncelik verdik. Siyaseti gençleştiren, gençleri Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi yapan AK Parti’dir. Bizde gençlerle ilgili yaş 30’dur. 30’a gelen genç bir üst sınıfa terfi eder. Şu anda bizim 1 milyona yakın gencimiz üyemizdir. Aynı şekilde kadınlarda da yaklaşık 5 milyon üyemiz var. İkisini yan yana koyduğumuz zaman 6 milyon. 5 milyon da diğerleri işte 11 milyon. Diğer partilerin böyle bir üye kaydı söz konusu değil. Şimdi bir hedefimiz var. Seçime kadar yılda 1 milyon olmak üzere 4 milyon üye kaydını gerçekleştirmek” dedi.

Türkiye ve dünya sürprizi bekliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi bugün 15.00’te İstanbul’da açıklayacak
GÜNDEM
Türkiye ve dünya sürprizi bekliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi bugün 15.00’te İstanbul’da açıklayacak

Erdoğan’la çok iyiyiz

Donald Trump
  • ABD Başkanı Donald Trump ile Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Beyaz Saray’da yapacakları görüşme öncesi gazetecilerin karşısına çıktı. Trump buradaki açıklamasında, ABD askerlerinin yakında Irak’tan tamamen çıkmış olacaklarına vurgu yaparak, “Askerlerimizi Irak’tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz ve ABD’nin orada kalmak zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum” dedi. Irak ile petrol anlaşmaları da yapıldığının altını çizen Trump, bölgeden çekildiklerinde Irak’ın kendini savunabilecek güçte olmasını umduklarını söyledi. Kazımi ise konuşmasında Türkiye’nin Kuzey Irak’ta yürüttüğü operasyonları eleştirdi, sorunları çözmek için diyaloğun sürdüğünü dile getirdi. Bunun üzerine Trump, ABD-Türkiye ilişkileri hakkında, “ABD’nin, özellikle de benim Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Erdoğan ile konuşacağız. Türkiye ve Erdoğan ile ilişkilerimiz çok çok iyi” ifadesini kullandı.

Cuma günü bir müjde vereceğiz: Türkiye'de açılacak yeni dönem ne ile başlayacak?
GÜNDEM
Cuma günü bir müjde vereceğiz: Türkiye'de açılacak yeni dönem ne ile başlayacak?
Abone Ol Google News
Türkiye ve dünya sürprizi bekliyor

Türkiye ve dünya sürprizi bekliyor

Erdoğan büyük müjdeyi bugün 15.00'te İstanbul'da açıklayacak.
Karadeniz karış karış taranıyor

Karadeniz karış karış taranıyor

1970'de Karadeniz'de başlayan doğal gaz arama serüvenine ilişkin tüm detaylar.
Sosyal medyadatek konu müjde

Sosyal medyada
tek konu 'müjde'

​CHP ve İYİ Partililer yine milletin sevincine ortak olamadı.
CHP ideolojik<br>belediyeciliği hortlattı

CHP ideolojik
belediyeciliği hortlattı

​Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız diyenler, binlerce kişiyi işinden etti.
Doğalgaz faturamız<br>13 milyar dolar

Doğalgaz faturamız
13 milyar dolar

​Erdoğan doğal gaz rezervi müjdesi verirse büyük bir yükten kurtulacağız.
Ege'de haksız<br>olan biziz

Ege'de haksız
olan biziz

Yunan profesör İraklidis itiraf etti.
Karar pazartesi

Karar pazartesi

Eski HDP vekili tecavüzü yine inkar etti.
Şanssızlığın böylesi

Şanssızlığın böylesi

​4 ay sonra bir saatliğine dışarı çıktı, koronavirüs kaptı.
Dahlan için<br>kırmızı bülten

Dahlan için
kırmızı bülten

​Ortadoğu'nun kiralık katilinin dosyası kabarık.
Yüzen ABD<br>üssü Girit'te

Yüzen ABD
üssü Girit'te

​Fransa'nın artan varlığı sonrasında hemen bölgeye gönderildi.
Zulüm dur durak bilmiyor

Zulüm dur durak bilmiyor

​Savaş uçakları Gazze'yi hedef aldı.
Polislere halktan <br>büyük destek

Polislere halktan
büyük destek

Görevden uzaklaştırmaya tepki çığ gibi büyüdü.
Artış devam ediyor

Artış devam ediyor

Bakan Koca, son 24 saatin tablosunu açıkladı.
Yunanistan'ın tezleri <br>canlı yayında çöktü

Yunanistan'ın tezleri
canlı yayında çöktü

Altun'un açıklaması Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i afallattı.
Sağlıklı Ev projesini anlattı

Sağlıklı Ev projesini anlattı

Dünyada deniz manzarasının yerini orman manzarası aldı
Kudüs'ten vazgeçtiler

Kudüs'ten vazgeçtiler

​BAE'nin İsrail'deki büyükelçiliği nereye açacağı kesinleşti.
İstanbul'a gelecek

İstanbul'a gelecek

​Fenerbahçe yıldız golcüyle anlaşmaya vardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.