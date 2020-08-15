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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdenizde, Libyada, Egede haklarımızı korumaya odaklandık
RİZE

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı korumaya odaklandık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’de Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan, ''Rize-Artvin havalimanının inşaatı devam ediyor. Yarın orayı da denetleyeceğim. Rize'nin dünya markası çayı ile turizmi bir araya getirecek 'çay çarşısı' projesi ile şehrimizi yeni bir simgeye kavuşturacağız. Türkiye'nin haklarını korumaya odaklandığını ifade eden Erdoğan, '' Biz şuan salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandık, ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık. Şuanda Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık. Suriye'de Kuzey Irak'ta terör örgütlerinin önünü kesmeye odaklandık'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Hafta sonunu memleketi Rize’de geçirmek üzere dün akşam saatlerinde Rize’nin Güneysu ilçesine gelen Erdoğan, saat 15.30 sıralarında Merkez mahallesindeki evinden çıkarak Rize Valiliği’ne geçti. Valilik önünde sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, “1 yıllık ayrılığın ardından bugün sizlerle bir kere daha ata toprağı Rizedeyiz. Toplam yatırım bedeli 525 milyon lira olan 33 kalem eser ve hizmetin toplu açılış törenini yapıyoruz. Emeği geçenleri şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum” diye konuştu.

Rize’ye lojistik merkezi müjdesi

Erdoğan, Rize’ye lojistik merkezi yapacaklarını müjdesini vererek “Lojistik merkezi ile ilgili çalışmalar yapıldı, ihale tamam, bu suretle inşaatı başlayacak. Rize’nin girişinde malum lojistik merkezini hayata geçireceğiz. Rize Artvin havalimanın inşaatı hızla devam ediyor yarın orayı da denetlemeye gideceğim. Bizzat yerinde havalimanı inşaatını yerinde denetleyip gezip göreceğiz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı korumaya odaklandık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı korumaya odaklandık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, 'Biz şuan salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandık, ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık. Şuanda Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık' dedi.

“Dünyada pek çok siyasi partinin toplam ömrünü aşan bir süreyi biz iktidarda geçirme şerefine nail olduk”

AK Parti’nin kuruluşunun 19. Yıldönümünü kutladıklarını hatırlatan Erdoğan “Kasım ayı itibariyle iktidarımızın 18. yılını geride bırakmış olacağız. Dünyada pek çok siyasi partinin toplam ömrünü aşan bir süreyi biz iktidarda geçirme şerefine nail olduk. Özellikle milletimiz girdiğimiz her seçimde birinci parti olma ünvanını kara kaşımıza, kara gözümüze bakarak vermedi. Milletimiz hizmete bakıyor. Duruşa bakıyor, söylenen söze yapılan işe bakıyor. Kararını da ona göre veriyor. Yalan, iftira, karanlık ilişkiler, ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf kadro oluşturmak suretiyle milleti aldatabilecekleri sananların foyası kısa sürede ortaya çıkmaktadır. Bu hakikatin geçmişten bugüne defalarca yaşadık. Hasbi olmayanlar, samimi olmayanlar, yüreğinde ülke ve millet aşkı dışında hevesler projeler, planlar barındıranlar eninde sonunda gerçek yüzlerini göstereceklerdir. Biz kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine hangi istikameti gösterdiğine bakarak yolumuza devam edeceğiz. Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine, vaktimizin zayi edilmesine dikkatimizin dağıtılmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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“Şuanda salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şuanda salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandıklarını belirterek “Biz şuanda ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık. Biz şuanda Suriye’de ve Kuzey Irak’ta terör örgütlerinin önünü kesmeye odaklandık. Biz şuanda ülkemizin her alanda hak ve çıkarlarını dünyanın her yerinde en ileri seviyede elde etmeye odaklandık. Türkiye’nin gerçek sorunları ve gerçek gündemi budur. Bunun dışındaki tartışmalar kiminin bilerek kiminin bilmeyerek içine düştüğü diğer tuzaktan ibarettir” dedi.


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Çözüm bulmak bizim boynumuzun borcudur

“Bir yerde sorun varsa ona kulak kabartmak çözüm bulmak bizim boynumuzun borcudur” diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı: “Ama her sorununun kendi mecrasında ve çapı içinde tutmak şartı ile bu doğrultuda adımlar atılabilir. Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız. Kendi ajandalarını kendi zihin dünyalarındaki hesaplaşmaları bizim üzerimizden görmeye kalkanları ise hiç kusura bakmasınlar asla izin vermeyeceğiz. Türkiye’nin nice meselelerine çözmüş, nice reformları hayata geçirmiş, atılamaz denilen nice adımlar atan bir parti olarak milletimizden bize güvenmesini istiyoruz. Biz miletimize güveniyoruz. İnşallah yarınlar bugünlerden daha güzel olacak.”

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