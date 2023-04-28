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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günler de çok uzak değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon salınımını 4 bin tondan fazla azaltacak" dedi. Erdoğan, "Kendi doğalgazımıza kavuştuk, ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

17:34 . 28/04/2023 Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü) Ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon salınımını 4 bin tondan fazla azaltacak" dedi.

Erdoğan, "Türkiye gibi Adanamız da büyüdükçe, geliştikçe yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Adana çevre yolu adeta şehir içi yolu haline geldi. Köprümüz sıradan bir ulaşım eseri olmanın ötesinde özelliklere sahip. Uzunluğu bin 700 metre olan 3 gidiş 3 geliş 6 şeride sahip bu köprümüzün bünyesinde 2 hatlı bir demiryolu da yer alıyor" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "Yaklaşık 2 milyar 340 milyon liralık bir proje olan bu proje Adana'ya ve ülkemize, vakitten ve akaryakıttan tasarruf ettirecek" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Birileri varsın 'yolları-köprüleri mi yiyeceğiz, İHA-SİHA bizi mi doyuracak' desin. Milletimiz her hizmetin geleceği için konmuş bir tuğla olduğunu biliyor.
Kendi doğalgazımıza kavuştuk, ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz."


#Recep Tayyip Erdoğan
#Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
#Adana
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