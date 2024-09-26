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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kılıç çeken teğmenler' olayıyla ilgili net konuştu: Hak ettikleri cezayı alacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kılıç çeken teğmenler' olayıyla ilgili net konuştu: Hak ettikleri cezayı alacaklar

Lokman Özdemir
19:5726/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için gittiği ABD'deki Türkevi'nde, aralarında Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik'in de bulunduğu medya temsilcileriyle gerçekleştirdiği söyleşide kamuoyunda tepkiyle karşılanan kılıç çeken teğmenlerin yemini ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Olaya karışanların hak ettikleri cezayı alacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil. Biz bu kendini bilmezlerin at oynattığı meydana ülkemizi kesinlikle bırakamayız. Buna göre de adımımızı atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün New York’ta
Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu
’na katıldı. Burada yaptığı konuşmada dünyaya önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra New York'taki Türkevi'nde de gazetecilerle bir araya geldi.

Medya temsilcileriyle buluştu


Aralarında
Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik
'in de bulunduğu medya temsilcileriyle gerçekleştirdiği söyleşide soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunda tepkiyle karşılanan teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili net konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Türkevi'nde medya temsilcileriyle buluştu

"Kılıç çekenler hak ettikleri cezayı alacak"


Erdoğan, söz konusu görüntülerle ilgili
"Bu mesele birkaç kendini bilmezin ne yazık ki ortaya koyduğu bir karmaşaydı"
değerlendirmesinde bulunurken, olaya karışanların da hak ettikleri cezaya çarptırılacaklarını belirtti.

Erdoğan
"Biz bu kendini bilmezlerin at oynattığı meydana ülkemizi kesinlikle bırakamayız"
diyerek konuyla ilgili en kısa sürede netice alacaklarını söyledi.




Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

  • "Kılıç meselesine gelince, bu mesele birkaç kendini bilmezin ne yazık ki ortaya koyduğu bir karmaşaydı. Şu anda gerek Milli Savunma Üniversitesi, gerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı, gerekse Milli Savunma Bakanımız, müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar ve bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz. Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil. Biz bu kendini bilmezlerin at oynattığı meydana ülkemizi kesinlikle bırakamayız. Buna göre de adımımızı atacağız. Savunma Bakanımız ve Savunma Üniversitemizin başındaki hocamızla bir araya geldik, görüşmelerimizi yaptık ve inşallah en kısa zamanda bu işi neticeye ulaştıracağız."

Ne olmuştu?


Milli Savunma Üniversitesi’nde 30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin resmi kısmında ant içen 960 mezun teğmenden bir kısmı törenin ardından kılıçlarını havaya kaldırıp
"Mustafa Kemal’in askerleriyiz"
sloganları attıktan sonra resmi olmayan yemin metnini okumuştu.


Darbe dönemlerini andıran skandal görüntüler kamuoyunda büyük tepki çekmiş ve uzun süre tartışma konusu olmuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda yaptığı konuşmada mezuniyet töreninde yasaklı yemini okuyup kılıç çeken teğmenlerle ilgili
"Kılıçları kime çekiyorsunuz? Gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor. Birkaç tane kendini bilmez temizlenecek."
demişti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin korsan yeminine tepki: Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi’nde 21. İmam Hatipliler Kurultayı’nda önemli mesajlar verdi. Kara Harp Okulu’nda mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek kılıç çekip yemin eden teğmenlerin törendeki resmi olmayan yeminine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şuanda araştırmalar hepsi yapılıyor oradaki birkaç tane kendini bilmez evelallah temizlenecek. Bunların ordumuzun içinde barınması mümkün değil. Ordu üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz.” ifadelerini kullandı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Türkevi
#New York
#Teğmenler

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